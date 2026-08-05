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Juventus-Chelsea, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

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Amichevole di lusso per la Juventus che a Hong Kong sfida il Chelsea di Xabi Alonso. I bianconeri sono reduci da due vittorie consecutive nei test precampionato avendo battuto Standard Liegi e Nizza. Spalletti conferma Celik a sinistra con Cambiaso sulla trequarti. A destra c'è Boga, Milik punta centrale. Alonso con Pedro davanti, Geovani a destra, Gioca Palestra. Diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW alle 13.30

MILAN-INTER LIVE

LE FORMAZIONI UFFICIALI 

JUVENTUS (4-2-3-1):  Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Boga, Miretti, Cambiaso; Milik. All. Spalletti

 

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, Adarabioyo, Fofana, Hato; Jazuli, Caicedo; Geovani, Welbeck, Gittens; Pedro. All. Xabi Alonso 

LIVE

In programma a Perth anche il derby di Milano

Dopo 11 anni dall'ultima volta Milan e Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato. Il primo deby della stagione si gioca a Perth. Leao dalla panchina: giocano Cissè e Loftus-Cheek alle spalle di Camarda. Fiducia a Chukwueze. Chivu con Stankovic regista dal 1'. In attacco ancora Pio e Idrissou. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 13

Milan-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE dell'amichevole (in diretta su Sky e NOW)

Milan-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE dell'amichevole (in diretta su Sky e NOW)

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Juventus, contatti con Zirkzee: il Manchester United apre al prestito

La Juventus continua a monitorare per l'attacco il profilo di Joshua Zirkzee. I bianconeri stanno portando avanti i colloqui con l'entourage del giocatore e con il Manchester United, che ha aperto alla cessione in prestito dell'attaccante. Sullo sfondo resiste il nome di Pellegrino

Juve, contatti con Zirkzee. E lo United apre al prestito

Juve, contatti con Zirkzee. E lo United apre al prestito

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Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1):  Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Boga, Miretti, Cambiaso; Milik. All. Spalletti

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, Adarabioyo, Fofana, Hato; Jazuli, Caicedo; Geovani, Welbeck, Gittens; Pedro. All. Xabi Alonso

Statistiche e curiosità

Sono sei i confronti tra Juventus e Chelsea in Champions League con due vittorie per testa e due pareggi. Nell’ultimo match disputato, nella stagione 2021-22, bianconeri sconfitti a Stamford Bridge 4-0.

Chelsea ko nel derby londinese con il Tottenham

Il Chelsea arriva a questo match dopo il successo per 4-2 sui Western Sydney e la sconfitta per 1-2 nel derby londinese contro il Tottenham.

Juve reduce da due vittorie di fila

Dopo il pareggio nella prima amichevole stagionale, la Juventus è reduce da due vittorie di fila: la squadra di Spalletti ha battuto lo Standard Liegi 1-0 in trasferta e il Nizza 2-0

Juve, finora difesa ermetica: 0 gol subiti

La Juventus ha disputato finora tre amichevoli pre-campionato senza subire nemmeno un gol. Questa serie positiva include un pareggio per 0-0 contro il Basilea, una vittoria per 1-0 contro lo Standard Liegi e una vittoria per 2-0 contro il Nizza: un record difensivo impeccabile contro tre avversari diversi

Difesa poco solida del Chelsea nei primi test

Il Chelsea ha subito sei gol nelle prime due partite del tour, compreso un crollo nei minuti di recupero contro il Tottenham dopo aver giocato in superiorità numerica per più di metà partita.

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