Amichevole di lusso per la Juventus che a Hong Kong sfida il Chelsea di Xabi Alonso. I bianconeri sono reduci da due vittorie consecutive nei test precampionato avendo battuto Standard Liegi e Nizza. Spalletti conferma Celik a sinistra con Cambiaso sulla trequarti. A destra c'è Boga, Milik punta centrale. Alonso con Pedro davanti, Geovani a destra, Gioca Palestra. Diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW alle 13.30

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