Juventus-Chelsea, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Amichevole di lusso per la Juventus che a Hong Kong sfida il Chelsea di Xabi Alonso. I bianconeri sono reduci da due vittorie consecutive nei test precampionato avendo battuto Standard Liegi e Nizza. Spalletti conferma Celik a sinistra con Cambiaso sulla trequarti. A destra c'è Boga, Milik punta centrale. Alonso con Pedro davanti, Geovani a destra, Gioca Palestra. Diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW alle 13.30
LE FORMAZIONI UFFICIALI
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Boga, Miretti, Cambiaso; Milik. All. Spalletti
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, Adarabioyo, Fofana, Hato; Jazuli, Caicedo; Geovani, Welbeck, Gittens; Pedro. All. Xabi Alonso
In programma a Perth anche il derby di Milano
Dopo 11 anni dall'ultima volta Milan e Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato. Il primo deby della stagione si gioca a Perth. Leao dalla panchina: giocano Cissè e Loftus-Cheek alle spalle di Camarda. Fiducia a Chukwueze. Chivu con Stankovic regista dal 1'. In attacco ancora Pio e Idrissou. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 13
Milan-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE dell'amichevole (in diretta su Sky e NOW)Vai al contenuto
Juventus, contatti con Zirkzee: il Manchester United apre al prestito
La Juventus continua a monitorare per l'attacco il profilo di Joshua Zirkzee. I bianconeri stanno portando avanti i colloqui con l'entourage del giocatore e con il Manchester United, che ha aperto alla cessione in prestito dell'attaccante. Sullo sfondo resiste il nome di Pellegrino
Juve, contatti con Zirkzee. E lo United apre al prestitoVai al contenuto
Le formazioni ufficiali
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Boga, Miretti, Cambiaso; Milik. All. Spalletti
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, Adarabioyo, Fofana, Hato; Jazuli, Caicedo; Geovani, Welbeck, Gittens; Pedro. All. Xabi Alonso
Statistiche e curiosità
Sono sei i confronti tra Juventus e Chelsea in Champions League con due vittorie per testa e due pareggi. Nell’ultimo match disputato, nella stagione 2021-22, bianconeri sconfitti a Stamford Bridge 4-0.
Chelsea ko nel derby londinese con il Tottenham
Il Chelsea arriva a questo match dopo il successo per 4-2 sui Western Sydney e la sconfitta per 1-2 nel derby londinese contro il Tottenham.
Juve reduce da due vittorie di fila
Dopo il pareggio nella prima amichevole stagionale, la Juventus è reduce da due vittorie di fila: la squadra di Spalletti ha battuto lo Standard Liegi 1-0 in trasferta e il Nizza 2-0
Juve, finora difesa ermetica: 0 gol subiti
La Juventus ha disputato finora tre amichevoli pre-campionato senza subire nemmeno un gol. Questa serie positiva include un pareggio per 0-0 contro il Basilea, una vittoria per 1-0 contro lo Standard Liegi e una vittoria per 2-0 contro il Nizza: un record difensivo impeccabile contro tre avversari diversi
Difesa poco solida del Chelsea nei primi test
Il Chelsea ha subito sei gol nelle prime due partite del tour, compreso un crollo nei minuti di recupero contro il Tottenham dopo aver giocato in superiorità numerica per più di metà partita.