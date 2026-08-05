Al termine del successo contro il Chelsea, l'allenatore della Juve è soddisfatto del percorso dei bianconeri fino a questo momento: "Siamo stati compatti e non abbiamo piegato la schiena contro una squadra che sa fare tutto". Sul Yildiz in campo per una mezz'ora: "E' importantissimo per noi, non ha più dolore e siamo felici". L'ha decisa Zhegrova: "Fa piacere per il gol, lui ha fatto bene ma ognuno deve mettersi a disposizione della squadra"

C'è comunque soddisfazione nelle parole di Luciano Spalletti dopo la terza vittoria consecutiva della Juve nelle amichevoli pre-campionato. Questa volta, i bianconeri hanno battuto (1-0 con gol di Zhegrova) un avversario di spessore come il Chelsea: "Sono test che ti raccontano quello che è il percorso che stiamo facendo, siamo sempre stati squadra nella partita, abbiamo creato delle buone occasioni per fare anche qualcosa in più - dice - L'atteggiamento è stato sempre di compattezza , tutta la squadra molto attiva e vicina alla palla perché loro sanno fare tutto, danno impulsi alla partita per cui per noi è stato importante non aver piegato la schiena". Yildiz, che pian piano dovrà recuperare la miglior condizione, ha fatto già vedere buone cose in mezz'ora di gioco: "Kenan per noi è importantissimo, si sta gestendo il minutaggio per creargli un percorso di lavoro corretto, il fatto che non abbia più dolore è la cosa che ci fa più piacere".

"Zhegrova bene, ma tutti devono supportare la squadra"

E fa piacere anche la rete di Zhegrova, un impulso che può dare nuova energia a questo talento che solo a tratti si è espresso nella scorsa stagione: "Il gol fa grande piacere a chiunque però poi è la prestazione che conta, cosi come non basta un assist perché bisogna dare supporto alla squadra per tutti i 90' - dice ancora - L'atteggiamento conta di più e Zhegrova ha fatto bene, qualche volta ha perso qualche palla, ma le sue capacità con la palla tra i piedi le ha fatte vedere così come quando tira in porta, bisogna mettere quello dentro la partita per far si che si diventi tutti una squadra". L'atteggiamento della Juve, tuttavia, è stato solido difensivamente ma anche molto propositivo: "Se si pensa di difendere e basta non la vinci, devi pressare, giocare dall'altra parte". E il desiderio è sempre di migliorare: "Il cosiddetto calciatore è una 'razza', perché tutti i giorni devi lavorare per metterci qualcosa in più il giorno dopo, la persona che gioca al calcio può anche smettere, il calciatore non smette mai, ogni volta ci mette un carico di autodisciplina per arrivare più in alto". Infine sul mercato: "Io sono quello meno adatto per parlare di queste cose, con la società ho un buon rapporto, abbiamo parlato e vedo che loro si stanno impegnando, le idee sono condivise".