Italia, Ciro Immobile è il nuovo capo delegazione dell'Under 16

Dopo aver lasciato il calcio lo scorso agosto, Ciro Immobile riparte con un incarico federale. L'ex attaccante di Lazio, Genoa e Torino è stato nominato nuovo capo delegazione della Nazionale Under-16: "È arrivato il momento di restituire al calcio qualcosa di quello che mi ha dato in tanti anni di carriera", ha detto Immobile
ROMANO, LA FIFA DA' IL VIA LIBERA: PUO' GIOCARE PER L'ITALIA
Ciro Immobile è il nuovo capo delegazione dell'Italia Under-16: lo ha annunciato la Figc con un comunicato pubblicato sul proprio sito. La scelta su Immobile, voluta fortemente dal Presidente federale Giovanni Malagò, arriva a pochi giorni dal doppio impegno che la formazione azzurra dovrà affrontare a Coverciano contro la Spagna: le due partite sono in programma il 15 settembre alle 17 e il 17 settembre alle 11. L'ex attaccante, tra le altre, di Lazio e Torino ritrova l'azzurro dopo la vittoria agli Europei del 2020 e affiancherà il commissario tecnico, Giovanni Constantino, e i ragazzi dell'Under 16 durante le occasioni ufficiali in rappresentanza del Presidente federale. Riferendosi alla nomina di Immobile, la Figc scrive: "Come capo delegazione, rappresenta qualcosa che va oltre il ruolo istituzionale: mettere al fianco dei ragazzi un calciatore che ha vissuto da protagonista grandi competizioni, tra vittorie e momenti difficili, può diventare un patrimonio prezioso nel loro percorso di crescita, perché, a quell’età non si costruisce solamente il giocatore, ma soprattutto la persona: esperienza, professionalità, gestione della pressione, rispetto delle regole e passione verso la maglia azzurra sono insegnamenti che difficilmente si possono trovare sui libri e che una figura come Immobile può trasmettere, giorno dopo giorno, con l’esempio prima ancora che con le parole".
Immobile: "Tornare a Coverciano un'emozione grandissima"
Commentando il suo nuovo incarico come capo delegazione, Immobile ha dichiarato: "È arrivato il momento di restituire al calcio qualcosa di quello che mi ha dato in tanti anni di carriera. Farlo con i ragazzi rappresenta per me una grande opportunità: quella di rimettermi in gioco e, soprattutto, di trasmettere loro ciò che ho imparato dentro e fuori dal campo. Credo che l’esperienza abbia valore soprattutto quando può essere messa a disposizione di chi sta percorrendo i primi passi del proprio percorso in azzurro. Ringrazio il presidente Malagò per questa opportunità: tornare a Coverciano sarà per me un’emozione grandissima”.
Malagò: "Ciro trasmetterà la responsabilità che comporta rappresentare l'Italia"
Anche il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha voluto spendere un commento sul nuovo ruolo di Immobile: "Affidare a Ciro Immobile il ruolo di capo delegazione dell’Under 16 significa mettere al fianco dei nostri ragazzi un esempio autentico di cosa voglia dire indossare la maglia azzurra, non parliamo solo di un campione d’Europa, ma di un professionista che ha unito talento, serietà e rispetto delle regole. A quest’età si cresce come calciatori e come persone: sono certo che Ciro saprà trasmettere ai ragazzi, con il suo esempio quotidiano, i valori e la responsabilità che comporta rappresentare l’Italia".