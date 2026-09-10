Italia, Ciro Immobile è il nuovo capo delegazione dell'Under 16

Dopo aver lasciato il calcio lo scorso agosto, Ciro Immobile riparte con un incarico federale. L'ex attaccante di Lazio, Genoa e Torino è stato nominato nuovo capo delegazione della Nazionale Under-16: "È arrivato il momento di restituire al calcio qualcosa di quello che mi ha dato in tanti anni di carriera", ha detto Immobile ROMANO, LA FIFA DA' IL VIA LIBERA: PUO' GIOCARE PER L'ITALIA

Ciro Immobile è il nuovo capo delegazione dell'Italia Under-16: lo ha annunciato la Figc con un comunicato pubblicato sul proprio sito. La scelta su Immobile, voluta fortemente dal Presidente federale Giovanni Malagò, arriva a pochi giorni dal doppio impegno che la formazione azzurra dovrà affrontare a Coverciano contro la Spagna: le due partite sono in programma il 15 settembre alle 17 e il 17 settembre alle 11. L'ex attaccante, tra le altre, di Lazio e Torino ritrova l'azzurro dopo la vittoria agli Europei del 2020 e affiancherà il commissario tecnico, Giovanni Constantino, e i ragazzi dell'Under 16 durante le occasioni ufficiali in rappresentanza del Presidente federale. Riferendosi alla nomina di Immobile, la Figc scrive: "Come capo delegazione, rappresenta qualcosa che va oltre il ruolo istituzionale: mettere al fianco dei ragazzi un calciatore che ha vissuto da protagonista grandi competizioni, tra vittorie e momenti difficili, può diventare un patrimonio prezioso nel loro percorso di crescita, perché, a quell’età non si costruisce solamente il giocatore, ma soprattutto la persona: esperienza, professionalità, gestione della pressione, rispetto delle regole e passione verso la maglia azzurra sono insegnamenti che difficilmente si possono trovare sui libri e che una figura come Immobile può trasmettere, giorno dopo giorno, con l’esempio prima ancora che con le parole".

Immobile: "Tornare a Coverciano un'emozione grandissima" Commentando il suo nuovo incarico come capo delegazione, Immobile ha dichiarato: "È arrivato il momento di restituire al calcio qualcosa di quello che mi ha dato in tanti anni di carriera. Farlo con i ragazzi rappresenta per me una grande opportunità: quella di rimettermi in gioco e, soprattutto, di trasmettere loro ciò che ho imparato dentro e fuori dal campo. Credo che l’esperienza abbia valore soprattutto quando può essere messa a disposizione di chi sta percorrendo i primi passi del proprio percorso in azzurro. Ringrazio il presidente Malagò per questa opportunità: tornare a Coverciano sarà per me un’emozione grandissima”.