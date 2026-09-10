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Alessandro Romano sceglie l'Italia: la Fifa da via libera al cambio di nazionalità

Nazionale

La Fifa ha ufficialmente dato il via libera al cambio di nazionalità di Alessandro Romano, giocatore del Cagliari nato e cresciuto in Svizzera, che ora potrà giocare con la maglia della nazionale italiana

TUTTI I GIOVANI ITALIANI DA CUI POTREBBE RIPARTIRE L'ITALIA

La Fifa ha dato ufficialmente il via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari (in prestito dalla Roma) cresciuto in Svizzera. Il classe 2006, che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, ha scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. La Federcalcio svizzera, insieme al Ct Murat Yakin, aveva addirittura organizzato un blitz in Sardegna nei giorni scorsi per convincere definitivamente Romano, nato e cresciuto a Winterthur, a scegliere il paese elvetico, senza successo. Roberto Mancini, dunque, potrà contare su un nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo della Nazionale. Romano si lega ulteriormente all'Italia, Paese originario dei nonni e in cui ha trascorso gli ultimi 4 anni della sua vita, essendosi trasferito nel settore giovanile della Roma nel 2022.

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