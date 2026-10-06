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Tutti vogliono bene a Riccardo Calafiori

Giorgia Cenni

Giorgia Cenni

Soprattutto a Bologna, dove ha lasciato un ricordo meraviglioso e dove contro la Turchia ha trovato il suo primo gol in Nazionale, tra l'altro 8 anni esatti dopo quell'infortunio ai tempi della Roma che stava per compromettere la sua carriera. Ma a parlare solo bene di lui sono praticamente tutti, vi proviamo a spiegare perché

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