Serie A, i giocatori che hanno percorso più chilometri: Gonçalo Ramos è 8°
Quali sono i calciatori che hanno percorso più chilometri nelle prime cinque giornate di Serie A? La top 20 è composta quasi interamente da difensori e centrocampisti. L'unica eccezione è Gonçalo Ramos: l'attaccante del Milan occupa l'ottavo posto. Di seguito la classifica completa (dati Opta)
- Chilometri percorsi: 54,984
- Chilometri percorsi: 55,018
- Chilometri percorsi: 55,083
- Chilometri percorsi: 55,254
- Chilometri percorsi: 55,651
- Chilometri percorsi: 55,694
- Chilometri percorsi: 55,750
- Chilometri percorsi: xxxxxxx
- Chilometri percorsi: 55,906
- Chilometri percorsi: 56,153
- Chilometri percorsi: 56,582
- Chilometri percorsi: 56,782
- Chilometri percorsi: 57,024
- Chilometri percorsi: 57,735
- Chilometri percorsi: 57,949
- Chilometri percorsi: 58,568
- Chilometri percorsi: 58,951
- Chilometri percorsi: 59,719
- Chilometri percorsi: 59,803
- Chilometri percorsi: 61,597