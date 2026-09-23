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Serie A, i giocatori che hanno percorso più chilometri: Gonçalo Ramos è 8°

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Quali sono i calciatori che hanno percorso più chilometri nelle prime cinque giornate di Serie A? La top 20 è composta quasi interamente da difensori e centrocampisti. L'unica eccezione è Gonçalo Ramos: l'attaccante del Milan occupa l'ottavo posto. Di seguito la classifica completa (dati Opta)

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