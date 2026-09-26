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il commento

Donnarumma, l'ultima certezza dell'Italia

Veronica Baldaccini

Veronica Baldaccini
©IPA/Fotogramma

Da anni Donnarumma è il migliore in campo, quasi una costante nelle difficoltà della Nazionale. Il capitano continua a rispondere presente, ma intorno a lui l’Italia fatica a ritrovare certezze. E in questa contraddizione si nasconde il paradosso di un portiere straordinario che rischia di non giocare mai un Mondiale

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