Donnarumma, l'ultima certezza dell'Italia

Da anni Donnarumma è il migliore in campo, quasi una costante nelle difficoltà della Nazionale. Il capitano continua a rispondere presente, ma intorno a lui l’Italia fatica a ritrovare certezze. E in questa contraddizione si nasconde il paradosso di un portiere straordinario che rischia di non giocare mai un Mondiale
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