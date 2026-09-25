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Quella 16 di Fernandez che l'MLB non dimenticherà mai

Giorgio Sigon
©Getty

Il 25 settembre 2016 un incidente in barca al largo di Miami sconvolse l’MLB. José Fernandez, uno dei migliori lanciatori della Lega moriva, a seguito di un urto contro un canale, a soli 24 anni. Scappato da Cuba, Rookie of The Year nel 2013, Fernandez era destinato ad avere un posto nell’élite del baseball. Nella prima gara dopo la sua morte accadde qualcosa di tanto incredibile quanto romantico

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