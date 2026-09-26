Montréal 2026, alla (ri)scoperta del Nuovo Mondo: al Mondiale una poltrona per cinque

La prova iridata su strada torna per la terza volta in Canada e per la seconda a Montréal, dove nel 1974 vinse Merckx davanti a Poulidor e Martinez, i nonni di Mathieu van der Poel e Lenny Martinez, a sorpresa non convocato dal Ct francese Vockler. Assente il bicampione del mondo Pogačar, caduto alla Vuelta, MvdP e Evenepoel (al quarto oro filato a crono) cercano il bis, ma dovranno vedersela con il rinato Wout Van Aert e i baby terribili Isaac del Toro e Paul Seixas. Con Pidcock come forse unico sesto incomodo…