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l'intervista

Ricci: "Questa Milano è un gruppo senza limiti"

Gaia Accoto

Ciamillo Castoria

Dopo l'estate con la nazionale e la vittoria della Supercoppa, il capitano dell'Olimpia si racconta a tutto tondo alla vigilia del campionato. Dai nuovi compagni di squadra al suo stile di leadership, passando per i progressi della sua fondazione e la nuova vita da papà. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

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