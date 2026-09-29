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il protagonista

Kayode, la Teoria del tutto

Alessandro Biolchi
©Getty

Tre princìpi della teoria di Stephen Hawking per spiegare non solo, o non tanto, il protagonista della partita contro la Turchia, quanto per raccontare cosa significhi l'esperienza di Michael Kayode per chi sogna di giocare a calcio. E per un mondo, in generale, alla ricerca di un suo equilibrio armonico

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