Nel momento più buio, Ferrari si stringe (ancora) a Vasseur

Cinque gare senza podi, le difficoltà della Power Unit e le voci su un possibile cambio al vertice: Ferrari attraversa il momento più complicato della stagione. E sceglie di rompere il silenzio, confermando la fiducia in Frederic Vasseur e chiedendo alla squadra di restare unita e concentrata
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