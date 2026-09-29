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il commento

Nel momento più buio, Ferrari si stringe (ancora) a Vasseur

Niccolò Severini

Niccolò Severini
©Getty

Cinque gare senza podi, le difficoltà della Power Unit e le voci su un possibile cambio al vertice: Ferrari attraversa il momento più complicato della stagione. E sceglie di rompere il silenzio, confermando la fiducia in Frederic Vasseur e chiedendo alla squadra di restare unita e concentrata

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