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i protagonisti

'Esposi-bros', quando un'esultanza diventa questione di famiglia

Giorgia Cenni

Giorgia Cenni

©Getty

Pio e Sebastiano, da Castellammare di Stabia fino alla Nazionale insieme, prima coppia di fratelli titolari da più di un secolo a questa parte. Con quell'esultanza, provata più e più volte fin da quando erano bambini, che è già un tratto distintivo

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