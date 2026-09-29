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la storia

Pioggia, sorpassi, imprevedibilità e... storia: la F1 torna a Sepang dopo nove anni

Andrea Sillitti
©Getty

Dalla doppietta Ferrari nella gara d'esordio al successo di un giovane (ma già super) Max Verstappen, passando per uno storico successo di Schumacher e le vittorie di Fisichella e Vettel: la storia del circuito malese dove la F1 tornerà a correre questo weekend

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