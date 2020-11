A segno due volte nell'amichevole vinta contro l’Estonia, Vincenzo Grifo s'iscrive all'elenco dei giocatori a segno in Azzurro giocando in una squadra straniera. Dal Friburgo alle gioie con la Nazionale, un percorso simile per altri 22 protagonisti. Sono due i club esteri che hanno "prestato" più gol all'Italia. E tre attaccanti figurano due volte con maglie diverse. Ecco tutti i marcatori dai più recenti agli anni '90

ITALIA-ESTONIA 4-0

LE PAROLE DI GRIFO DOPO LA DOPPIETTA