Due gol in amichevole contro l'Estonia per lanciare la propria candidatura per un posto ai prossimi Europei. Vincenzo Grifo entra nella storia della Nazionale diventando il primo calciatore in assoluto a segnare una rete in azzurro senza aver mai disputato neanche un minuto in un club italiano. Un piccolo record che potrebbe aprirgli le porte di Euro 2021, come lui stesso ha dichiarato nel post partita: "Sarebbe un sogno. Sono felice di essere qui e do sempre il massimo, ma la decisione spetta a Mancini".