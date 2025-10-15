Esplora tutte le offerte Sky
Italia, gli allenatori che hanno vinto le prime 4 partite da Ct della Nazionale

Nazionale fotogallery
15 foto

Protagonista di un grande avvio sulla panchina della Nazionale, Gattuso ha vinto le sue prime quattro partite da Ct eguagliando la striscia di altri "miti" Azzurri. Ma nessuno ha mai "segnato" quanto lui. Ecco chi sono e quando è arrivato per loro il primo "stop"

Calcio: altre fotogallery

Capitani con più presenze: Donnarumma in top 10

Nazionale

Contro Israele Gianluigi Donnarumma ha giocato la 26^ partita in carriera in Nazionale con la...

15 foto

Lautaro aggancia Crespo: è il 4° bomber argentino

CLASSIFICA

Con la doppietta a Portorico Lautaro Martinez diventa il quarto miglior marcatore nella storia...

11 foto

Retegui a 11 gol, superati Zola, Insigne e Cassano

CLASSIFICA

Mateo Retegui è stato grande protagonista anche nel 3-0 dell'Italia contro Israele con una...

27 foto

3 scontri diretti nel weekend: il bilancio fin qui

Serie A

Terminata la pausa per le Nazionali, ci si può proiettare alla 7^ giornata di Serie A. Andranno...

21 foto
