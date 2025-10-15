Protagonista di un grande avvio sulla panchina della Nazionale, Gattuso ha vinto le sue prime quattro partite da Ct eguagliando la striscia di altri "miti" Azzurri. Ma nessuno ha mai "segnato" quanto lui. Ecco chi sono e quando è arrivato per loro il primo "stop"

