Italia, gli allenatori che hanno vinto le prime 4 partite da Ct della Nazionale
Protagonista di un grande avvio sulla panchina della Nazionale, Gattuso ha vinto le sue prime quattro partite da Ct eguagliando la striscia di altri "miti" Azzurri. Ma nessuno ha mai "segnato" quanto lui. Ecco chi sono e quando è arrivato per loro il primo "stop"
- 4 vittorie nelle prime 4 partite da Ct
- Nelle prime 4 partite con Gattuso alla guida, l’Italia ha segnato un totale di 16 gol, cosa mai riuscita prima a nessun altro Ct nella storia della Nazionale.
- Dall’arrivo di Gattuso in panchina, l’Italia ha una differenza reti di +11: anche in questo caso, nessun altro Ct aveva mai fatto meglio nelle sue prime quattro gare
- 4 vittorie nelle prime 4 partite da Ct
- Prima sconfitta dopo: 5 partite
- Egitto-Italia 1-2
- Italia-Cecoslovacchia 3-0
- Italia-Egitto 5-1
- Francia-Italia 1-3
- Svizzera-Italia 2-1
- 4 vittorie nelle prime 4 partite da Ct
- Prima sconfitta dopo: 10 partite
- Italia-Olanda 2-0
- Norvegia-Italia 0-2
- Italia-Azerbaigian 2-1
- Malta-Italia 0-1
- Italia-Croazia 1-1
- Italia-Albania 1-0
- Bulgaria-Italia 2-2
- Italia-Inghilterra 1-1
- Croazia-Italia 1-1
- Italia-Portogallo 0-1
- 5 vittorie nelle prime 5 partite da Ct
- Prima sconfitta dopo: 6 partite
- Austria-Italia 1-2
- Italia-Turchia 6-0
- Turchia-Italia 0-1
- Italia-Brasile 3-0
- Austria-Italia 0-1
- Unione Sovietica-Italia 2-0
- 5 vittorie nelle prime 5 partite da Ct
- Prima sconfitta dopo: 8 partite
- Italia-Grecia 2-0
- Italia-Svizzera 3-2
- Malta-Italia 0-2
- Italia-Malta 5-0
- Portogallo-Italia 0-1
- Germania Ovest-Italia 0-0
- Norvegia-Italia 0-0
- Svezia-Italia 1-0
Ecco invece come sono andati gli altri Ct che Gattuso ha appena "superato"
- Prime 4 partite: 3 vittorie e 1 pareggio
- Prime 4 partite: 3 vittorie e 1 pareggio
- Prime 4 partite: 3 vittorie e 1 pareggio
- Prime 4 partite: 3 vittorie e 1 pareggio
- Prime 4 partite: 3 vittorie e 1 sconfitta
- Prime 4 partite: 3 vittorie e 1 pareggio
- Prime 4 partite: 3 vittorie e 1 pareggio
- Prime 4 partite: 3 vittorie e 1 pareggio
- Prime 4 partite: 3 vittorie e 1 pareggio
- Prime 4 partite: 3 vittorie e 1 pareggio