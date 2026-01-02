Serie A, Serie B e Serie C: la classifica combinata dell'anno solare 2025
C'è il Vicenza in testa alla classifica delle squadre italiane considerando l'anno solare 2025 con ben 88 punti (a +6 di vantaggio sulla seconda). Sono ben 9 i club di Serie C presenti, 7 di A e 4 di Serie B. Ecco la classifica completa (dati Transfermarkt)
- 88 punti
- 37 partite giocate (27 vinte, 7 pareggiate, 3 perse)
- 82 punti
- 37 partite giocate (26 vinte, 4 pareggiate, 7 perse)
- 77 punti
- 37 partite giocate (24 vinte, 5 pareggiate, 8 perse)
- 75 punti
- 36 partite giocate (22 vinte, 9 pareggiate, 5 perse)
- 71 punti
- 37 partite giocate (21 vinte, 8 pareggiate, 8 perse)
- 70 punti
- 37 partite giocate (20 vinte, 10 pareggiate, 7 perse)
- 69 punti
- 36 partite giocate (21 vinte, 6 pareggiate, 9 perse)
- 67 punti
- 35 partite giocate (19 vinte, 10 pareggiate, 6 perse)
- 62 punti
- 37 partite giocate (17 vinte, 11 pareggiate, 9 perse)
- 61 punti
- 36 partite giocate (17 vinte, 10 pareggiate, 9 perse)
- 61 punti
- 36 partite giocate (16 vinte, 13 pareggiate, 7 perse)
- 60 punti
- 36 partite giocate (16 vinte, 12 pareggiate, 8 perse)
- 60 punti
- 37 partite giocate (16 vinte, 12 pareggiate, 9 perse)
- 59 punti
- 35 partite giocate (16 vinte, 11 pareggiate, 8 perse)
- 59 punti
- 35 partite giocate (17 vinte, 8 pareggiate, 10 perse)
- 59 punti
- 36 partite giocate (16 vinte, 11 pareggiate, 9 perse)
- 59 punti
- 36 partite giocate (16 vinte, 11 pareggiate, 9 perse)
- 58 punti
- 36 partite giocate (16 vinte, 10 pareggiate, 10 perse)
- 57 punti
- 36 partite giocate (14 vinte, 15 pareggiate, 7 perse)
- 56 punti
- 35 partite giocate (16 vinte, 8 pareggiate, 11 perse)