Calciomercato, le cessioni record della Lazio: Castellanos pronto a entrare in CLASSIFICA
Con l'ormai imminente cessione al West Ham per ben 30 milioni di euro (in attesa dell'ufficilità), il Taty Castellanos si prepara a entrare nella classifica delle cessioni record della Lazio, piazzandosi all'ottavo posto. Di seguito la top 20
- Venduto per 16 milioni di euro
- Venduto al Southampton nella stagione 2017/2018
- Venduto per 17 milioni di euro
- Venduto al Parma nella stagione 2000/2001
- Venduto per 17 milioni di euro
- Venduto al Valencia nella stagione 2004/2005
- Venduto per 17,9 milioni di euro
- Venduto al Wolverhampton nella stagione 2019/2020
- Venduto per 18 milioni di euro
- Venduto all'Inter nella stagione 2013/2014
- Venduto per 19,7 milioni di euro
- Venduto al Milan nella stagione 2017/2018
- Venduto per 22 milioni di euro
- Venduto all'Inter nella stagione 2016/2017
- Venduto per 23 milioni di euro
- Venduto al Parma nella stagione 2000/2001
- Venduto per 23,86 milioni di euro
- Venduto al Manchester City nella stagione 2010/2011
- Venduto per 25 milioni di euro
- Venduto alla Juventus nella stagione 2001/2002
- Venduto per 27,30 milioni di euro
- Venduto all'Inter nella stagione 2022/2023 (già in nerazzurro dal 2021/2022, è stato poi riscattato)
- Venduto per 30 milioni di euro
- Venduto al West Ham nel 2025/2026 (in attesa dell'ufficialità)
- Venduto per 30 milioni di euro
- Venduto al Monaco nella stagione 2017/2018
- Venduto per 31 milioni di euro
- Venduto al Milan nella stagione 2001/2002
- Venduto per 38 milioni di euro
- Venduto al West Ham nella stagione 2018/2019
- Venduto per 40 milioni di euro
- Venduto all'Inter nella stagione 2002/2003
- Venduto per 40 milioni di euro
- Venduto all'Al Hilal nella stagione 2023/2024
- Venduto per 42,6 milioni di euro
- Venduto al Manchester United nella stagione 2001/2002
- Venduto per 45 milioni di euro
- Venduto alla Juventus nella stagione 2001/2002
- Venduto per 46,48 milioni di euro
- Venduto all'Inter nel 1999/2000