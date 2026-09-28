 Turchia Italia 1-4, le pagelle: Kayode e Raspadori i migliori in campo | Sky Sport
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Turchia-Italia 1-4, le pagelle di Giovanni Rispoli

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L'Italia riscatta la brutta prova contro il Belgio con una netta vittoria in Turchia. Mancini ne cambia otto rispetto al match dell'Olimpico e ha ragione lui. Positivi gli esordi di Kayode (con gol), Ruggeri e Sebastiano Esposito. Gran primo tempo di Raspadori, uscito poi per un piccolo problema fisico. Frattesi e Pio Esposito confermano il feeling con il gol. Pagelle e giudizi di Giovanni Rispoli

TURCHIA-ITALIA, LA CRONACA - CLASSIFICHE - CALENDARIO

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