L'Italia riscatta la brutta prova contro il Belgio con una netta vittoria in Turchia. Mancini ne cambia otto rispetto al match dell'Olimpico e ha ragione lui. Positivi gli esordi di Kayode (con gol), Ruggeri e Sebastiano Esposito. Gran primo tempo di Raspadori, uscito poi per un piccolo problema fisico. Frattesi e Pio Esposito confermano il feeling con il gol. Pagelle e giudizi di Giovanni Rispoli

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