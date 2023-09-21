Non solo Gnonto: i più giovani lanciati da Mancini

Italia, Mancini e i giocatori più giovani lanciati in Nazionale. CLASSIFICA
Nel corso della sua (doppia) gestione Roberto Mancini ha fatto esordire in Nazionale ben 63 giocatori, di cui 6 nel corso delle ultime due partite di Nations League contro Belgio e Turchia. Tra i debuttanti anche Alessandro Romano, nella top 10 dei più giovani - al momento dell'esordio - lanciati dal Ct
- Sono 63 i calciatori che hanno esordito in Nazionale maggiore con Roberto Mancini Commissario Tecnico dell'Italia (compreso il primo periodo dal 2018 al 2023). Alcuni sono stati delle meteore in Azzurro, altri sono diventati campioni affermati e pedine importanti nel percorso del Ct, che ha sempre dimostrato grande coraggio e lungimiranza
- 5) GIAN MARCO FERRARI (15/05/1992) - Esordio: Italia-San Marino, 28 maggio 2021 (29 anni, 13 giorni)
- 4) LEONARDO PAVOLETTI (26/11/1988) - Esordio: Italia-Liechtenstein, 26 marzo 2019 (30 anni, 4 mesi)
- 3) RAFAEL TOLOI (10/10/1990) - Esordio: Lituania-Italia, 31 marzo 2021 (30 anni, 5 mesi, 21 giorni)
- 2) JOAO PEDRO (09/03/1992) - Esordio: Italia-Macedonia del Nord, 24 marzo 2022 (30 anni, 15 giorni)
- 1) FRANCESCO CAPUTO (06/08/1987) - Esordio: Italia-Moldavia, 7 ottobre 2020 (33 anni, 2 mesi, 1 giorno)
- Data di nascita: 12 febbraio 2002
- Esordio: 4 giugno 2022, Italia-Germania 1-1
- Età all'esordio: 20 anni, 3 mesi, 23 giorni
- Data di nascita: 17 giugno 2006
- Esordio: 25 settembre 2026, Italia-Belgio 0-2
- Età all'esordio: 20 anni, 3 mesi, 8 giorni
- Data di nascita: 2 luglio 1999
- Esordio: 23 marzo 2019, Italia-Finlandia 2-0
- Età all'esordio: 19 anni, 8 mesi, 21 giorni
- Data di nascita: 17 marzo 2001
- Esordio: 11 novembre 2020, Italia-Estonia 4-0
- Età all'esordio: 19 anni, 7 mesi, 25 giorni
- Data di nascita: 8 maggio 2000
- Esordio: 15 ottobre 2019. Liechtenstein-Italia 0-5
- Età all'esordio: 19 anni, 5 mesi, 7 giorni
- Data di nascita: 3 agosto 2003
- Esordio: 20 novembre 2022, Austria-Italia 2-0
- Età all'esordio: 19 anni, 3 mesi, 17 giorni
- Data di nascita: 28 febbraio 2000
- Esordio: 20 novembre 2018, Stati Uniti-Italia 0-1
- Età all'esordio: 18 anni, 8 mesi, 23 giorni
- Data di nascita: 5 novembre 2003
- Esordio: 4 giugno 2022, Italia-Germania 1-1
- Età all'esordio: 18 anni, 6 mesi, 30 giorni
- Data di nascita: 11 dicembre 2003
- Esordio: 14 giugno 2022, Germania-Italia 5-2
- Età all'esordio: 18 anni, 6 mesi, 3 giorni
- Data di nascita: 14 marzo 2006
- Esordio: 16 novembre 2022, Albania-Italia 1-3
- Età all'esordio: 16 anni, 8 mesi, 2 giorni