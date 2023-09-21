Non solo Gnonto: i più giovani lanciati da Mancini

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Italia, Mancini e i giocatori più giovani lanciati in Nazionale. CLASSIFICA

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©IPA/Fotogramma

Nel corso della sua (doppia) gestione Roberto Mancini ha fatto esordire in Nazionale ben 63 giocatori, di cui 6 nel corso delle ultime due partite di Nations League contro Belgio e Turchia. Tra i debuttanti anche Alessandro Romano, nella top 10 dei più giovani - al momento dell'esordio - lanciati dal Ct

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