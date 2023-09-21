 Italia, tutti i numeri 10 della Nazionale dagli anni '90 in poi | Sky Sport
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Italia, i numeri 10 della Nazionale dagli anni '90 in poi: Raspadori 1° del Mancini-bis

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Il primo giocatore a indossare la maglia numero 10 nell'era Mancini-bis è Giacomo Raspadori, titolare nella sfida di Nations League contro la Turchia. Nel corso della storia sono stati tantissimi i campioni ad aver vestito questo numero, ma anche qualche meteora in azzurro. Da Baggio a Insigne, li ricordi tutti? Ecco quelli che hanno indossato almeno una volta il numero più prestigioso con l'Italia dagli anni '90 in poi

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