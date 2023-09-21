Italia, i numeri 10 della Nazionale dagli anni '90 in poi: Raspadori 1° del Mancini-bis
Il primo giocatore a indossare la maglia numero 10 nell'era Mancini-bis è Giacomo Raspadori, titolare nella sfida di Nations League contro la Turchia. Nel corso della storia sono stati tantissimi i campioni ad aver vestito questo numero, ma anche qualche meteora in azzurro. Da Baggio a Insigne, li ricordi tutti? Ecco quelli che hanno indossato almeno una volta il numero più prestigioso con l'Italia dagli anni '90 in poi
- È il numero più prestigioso, spesso il più ambito. Tutti, almeno una volta, hanno sognato di indossare la maglia numero 10. E parecchi giocatori sono riusciti a realizzare il desiderio di rappresentare il proprio Paese vestendo la divisa più importante. Ma in Nazionale, si sa, i numeri cambiano spesso e di conseguenza può capitare che in un anno solare più calciatori indossino il 10. È successo anche con l'Italia: vediamo allora chi ha portato sulle spalle il numero 10 in azzurro dagli anni '90 in poi
- 1990/91
- Dal 1992/93 al 1994/95
- È stato probabilmente uno dei numeri 10 più famosi della storia del calcio italiano e non solo e con la maglia azzurra ha fatto sognare tutti gli italiani. Proprietario del numero più importante all'inizio degli anni '90, dopo i Mondiali di casa giocati con il 15 il "Codino" è stato il 10 per antomasia a Usa '94
- 1992/93
- Da allenatore ci ha regalato la gioia della vittoria a Euro 2020, ma da giocatore la sua storia con la Nazionale è stata meno esaltante. Nonostante ciò, l'attuale Ct è riuscito a indossare la maglia azzurra numero 10 all'inizio degli anni '90
- 1994/95
- 1996/97
- Ha ereditato la maglia numero 10 di Baggio e l'ha spesso indossata soprattutto nel corso delle qualificazioni a Euro '96, dove poi ha vestito il 21, e ai Mondiali di Francia '98, ai quali però non ha partecipato
- 1994/95
- Dal 1997/98 al 2000/01
- 2004/05
- L'erede naturale del "Divin Codino", però, è stato per tutti lui e i due sono anche stati protagonisti della staffetta a Francia '98, dove Alex ha vestito la maglia numero 10 e Baggio si è "accontentato" del 18. Numero 10 anche a Euro 2000, nel trionfo dei Mondiali di Germania del 2006 Del Piero ha invece indossato il numero 7
- Dal 1995/96 al 1996/97
- Nei Mondiali del '94 aveva indossato il numero 11, mentre a Euro '96 ha scelto di vestire la maglia più importante: geometrie in mezzo al campo con il numero 10 per Albertini
- 1996/97
- 1998/99
- In maglia azzurra ha partecipato a un Europeo e a un Mondiale, ma il papà di Federico ha indossato il 10 solo in occasione delle qualificazioni, prima a Francia '98 contro la Moldavia, poi a Euro 2000 contro la Danimarca
- 1996/97
- Da allenatore ha vinto una Champions con il Chelsea ma in carriera ha vestito la maglia numero 10 della Nazionale in occasione delle gare di qualificazione a Francia '98 contro Georgia e Polonia e soprattutto nei playoff mondiali vinti contro la Russia
- 1998/99
- 2002/03
- In azzurro lo abbiamo quasi sempre visto con il 9 o con il 21, ma Bobo ha anche indossato per qualche gara la maglia numero 10. Lo ha fatto nelle qualificazioni a Euro 2000 contro Galles, Svizzera, Danimarca e Bielorussia e in occasione della sfida contro l'Azerbaigian valida per le qualificazioni agli Europei del 2004
- 1998/99
- Dal 2000/01 al 2005/06
- Un altro dei numeri 10 storici della storia del calcio. Dopo il cucchiaio a Euro 2000 con il numero 20, Totti - oltre che nelle qualificazioni - ha vestito la maglia più prestigiosa a partire dai Mondiali del 2002. Poi Euro 2004 e infine la vittoria ai Mondiali del 2006, con quel rigore segnato negli ottavi contro l'Australia a tempo scaduto che rimane indimenticabile
- 2002/03
- 2004/05
- 2008/09
- Con la maglia numero 10 è diventato grande in Under 21, mentre in Nazionale maggiore ha spesso utilizzato la numero 8 e soprattutto la numero 21. In ogni caso, anche Pirlo ha indossato in qualche occasione il 10, dal 2002 al 2009
- 2002/03
- Come Vieri, anche lui giocava quasi sempre con il 9, mentre nel trionfo di Germania 2006 aveva il 18. Ma alle gare di qualificazione agli Europei del 2004 ha vestito anche il numero 10 e lo ha fatto con grandi risultati: indimenticabile la partita contro il Galles del settembre 2003, terminata 4-0 con tripletta di "Superpippo"
- 2004/05
- Dieci presenze in Nazionale maggiore per il "Romario del Salento", alcune di queste con la soddisfazione di indossare il numero più ambito
- 2004/05
- 2007/08
- Dal 2010/11 al 2011/12
- 2013/14
- Talento smisurato per "Fantantonio", che ha vestito la maglia numero 10 in più occasioni e in diversi periodi di tempo. I tornei più importanti disputati con la maglia azzurra dei sogni sono stati l'Europeo del 2012 e il Mondiale del 2014
- Dal 2007/08 al 2008/09
- Nel 2006 è diventato campione del mondo con il numero 4 sulle spalle, prima di passare al suo amato 16 successivamente. Ma è anche stato il primo a ereditare il numero di Totti: a Euro 2008 a indossare la 10 dell'Italia era proprio De Rossi, che l'ha vestita anche nella Confederations Cup del 2009
- 2009/10
- Dopo caterve di gol con l'Udinese, Totò ha indossato il numero 10 nei Mondiali del 2010. L'esperienza in Sudafrica però è stata sfortunata
- 2010/11
- Qualche apparizione con il 10 anche per "Supermario", che però ha disputato i tornei più importanti - Euro 2012 e i Mondiali del 2014 - sempre con la maglia numero 9
- 2012/13
- 2014/15
- All'inizio della seconda decade degli anni 2000 sono stati tanti i proprietari della maglia numero 10. Uno di questi era Giovinco, che l'ha vestita nella Confederations Cup del 2013
- 2012/13
- Ecco un altro dei parecchi che hanno vestito la maglia azzurra numero 10 in quel periodo: soddisfazione anche per l'esterno
- 2012/13
- 2014/15
- 2016/17
- Ha provato la sensazione di vestire il numero 10 dell'Italia all'inizio della sua avventura azzurra ma anche successivamente in altri due diversi periodi, poi Verratti ha optato per il 6, numero con il quale è diventato campione d'Europa a Wembley
- 2012/13
- 4 gol in 14 presenze, qualcuna delle quali con il numero 10 sulle spalle per l'attaccante italo-argentino
- 2014/15
- Un altro oriundo ha avuto l'onore di indossare la maglia numero 10 dell'Italia: Vazquez lo ha fatto in una occasione, in amichevole contro il Portogallo nel giugno 2015
- 2015/16
- È anche lui uno dei numeri 10 più ricordati della storia recente della Nazionale italiana: fece discutere in occasione di Euro 2016 la scelta di affidare all'ormai ex centrocampista la maglia più iconica
- Dal 2016/17 al 2021/22
- Dal 2016/17 al 2021/22, la 10 ha quasi sempre avuto un proprietario fisso. È Lorenzo Insigne, che con questo numero si è laureato campione d'Europa con la Nazionale di Mancini: indimenticabile il gol con il "tiraggiro" nei quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio
- 2018/19
- Dal 2020/21 al 2021/22
- Qualche partita con la 10 però l'ha fatta anche Bernardeschi, che ha preso il numero di Insigne in occasione di alcune gare di qualificazione a Euro 2020. Nel torneo, in ogni caso, ha vestito il 20
- 2020/21
- Anche l'attaccante del Sassuolo ha avuto la possibilità di indossare la 10.
- 2021/22
- 2024/25
- L'esordio con la maglia dei campioni portò particolarmente bene al giocatore della Roma, andato a segno nel match di Nations League contro la Germania il 4 giugno 2022. Il giallorosso ha indossato la 10 anche a Euro 2024
- 2023
- Anche il classe 2003 ha avuto modo di indossare la maglia numero 10. Per la precisione, nella partita di qualificazione a Euro 2024 contro Malta il 26 marzo 2023. Alla giovane punta, però, la maglia più prestigiosa non ha portato particolarmente bene visto che è stato costretto ad uscire per infortunio al 22'
- 2022/23
- 2024/25-in corso
- Dopo averla già indossata nel 2022/23, Roberto Mancini, nella sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia, lo ha scelto come numero 10 e schierato come titolare nella sfida di Nations League contro la Turchia.
- 2025/26
- Quando non c'è stato Raspadori, l'ultimo numero 10 è stato Cher Ndour. Il centrocampista classe 2004 è sceso in campo con questo numero nell'amichevole contro il Lussemburgo di giugno 2026