Chi sono stati gli instancabili del 2024 nel campionato italiano? In testa c'è Remo Freuler, perno del centrocampo del Bologna sia con Thiago Motta che con Vincenzo Italiano. Completano il podio i due milanisti Reijnders e Theo Hernandez. Nella top 20 c'è appena un campione d'Italia in carica. Abbondano i calciatori di Napoli e Atalanta. Ecco la classifica dei giocatori di movimento con più minuti in Serie A nell'anno solare

