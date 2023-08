La Figc ha ufficialmente annunciato le dimissioni del Ct Roberto Mancini. Il tecnico aveva iniziato la sua avventura in azzurro nel 2018, dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali dell’Italia targata Ventura. Da quel giorno, il record di imbattibilità, il trionfo all’Europeo ma anche un’altra Coppa del mondo mancata in fase di qualificazione. Ecco la storia di Mancini alla guida della Nazionale

DIMISSIONI MANCINI: LE NEWS LIVE