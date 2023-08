Terremoto azzurro in Nazionale: Roberto Mancini si è dimesso e non è più il Ct dell'Italia. Una decisione clamorosa, confermata in tarda mattinata con una nota ufficiale della Figc: " La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata", si legge nella nota. "Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra. Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a UEFA Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la FIGC comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo CT della Nazionale".

Sebbene siano state una sorpresa un po' per tutti, in realtà le dimissioni di Mancini arrivano solo apperentemente come un fulmine a ciel sereno. Il cielo sopra Coverciano, infatti, da qualche settimana è carico di nubi, sopratuttto da quando la Federazione ha deciso di riorganizzare tutto l'organigramma delle Nazionali, dalla maggiore all'ultima delle under, designando per Mancini un ruolo di coordinatore di tutto il calcio azzurro e di responsabile tecnico oltre che della Nazionale anche delle under 21 e under 20. Una mossa voluta da Gravina per dare maggior peso all'oramai ex Ct, che dunque stride con la decisione di Mancini, ma parallelamente aveva privato l'allenatore dei suoi storici collaboratori, Evani, Lombardo, Nuciari e Salsano, tutti sotituti tranne l'ultimo.