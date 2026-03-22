Traversa o... Palestra? Come l'esterno ha convinto Gattuso

Classe 2005, l'esterno del Cagliari in prestito dall’Atalanta ha conquistato la prima convocazione in Nazionale. Tra dribbling vincenti, cross decisivi e numeri da top in Serie A, il ragazzo unisce talento, carattere e ambizione. E questa volta nessuno sbaglia più il suo cognome
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