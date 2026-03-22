Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il talento

Traversa o... Palestra? Come l'esterno ha convinto Gattuso

Emiliano Tomasini
©IPA/Fotogramma

Classe 2005, l'esterno del Cagliari in prestito dall’Atalanta ha conquistato la prima convocazione in Nazionale. Tra dribbling vincenti, cross decisivi e numeri da top in Serie A, il ragazzo unisce talento, carattere e ambizione. E questa volta nessuno sbaglia più il suo cognome

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ