Nazionale, Gattuso esordio vincente: come sono andati gli altri ct negli ultimi 40 anni
Inizia con un 5-0 all'Estonia l'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra: un esordio vincente che va sottolineato non solo per i cinque gol segnati ma perché in passato partire con il piede giusto per il nuovo Ct non è sempre stato così scontato. A partire dal 2000, infatti, solo Conte e Mancini hanno iniziato con un successo. Ecco come sono andati i Ct azzurri al debutto negli ultimi 40 anni
- Il nuovo ct della nazionale italiana ha debuttato ieri sera a Bergamo contro l'Estonia. Gattuso, subentrato a Luciano Spalletti alla guida dell'Italia, può festeggiare il suo esordio con una vittoria per 5-0. E non era così scontato, partire con il piede giusto, visto come è andata per altri Ct anche molto titolati
- Vediamo come sono andati, negli ultimi 40 anni, i predecessori di Gattuso alla guida dell'Italia: ecco i match d'esordio degli ultimi 16 ct
- JUGOSLAVIA-ITALIA 1-0
- 41’ Surjak
- 28 settembre 1974
- GERMANIA-ITALIA 2-1
- 32’ Kaltz (G), 58’ Rummenigge (G), 75’ Antognoni (I)
- 8 ottobre 1977
- ITALIA-GRECIA 2-0
- 8’ e 68’ Bergomi
- 8 ottobre 1986
- ITALIA-NORVEGIA 1-1
- 60’ Jakobsen (N), 82’ Rizzitelli (I)
- 13 novembre 1991
- ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0
- 9’ Zola, 88’ Del Piero
- 22 gennaio 1997
- GALLES-ITALIA 0-2
- 17’ Fuser, 77’ Vieri
- 5 settembre 1998
- UNGHERIA-ITALIA 2-2
- 26’ e 35’ F. Inzaghi (I), 29’ e 76’ Horvath (U)
- 3 settembre 2000
- ISLANDA-ITALIA 2-0
- 17’ Gudjohnsen, 19’ Einarsson
- 18 agosto 2004
- ITALIA-CROAZIA 0-2
- 28’ Eduardo, 42’ Modric
- 16 agosto 2006
- ITALIA-AUSTRIA 2-2
- 14’ Pogatetz (A), 38’ Janko (A), 45+1’ Gilardino (I), 68’ aut. Ozcan (A)
- 20 agosto 2008
- COSTA D’AVORIO-ITALIA 1-0
- 55’ Kolo Touré
- 10 agosto 2010
- ITALIA-OLANDA 2-0
- 3’ Immobile, 10’ De Rossi
- 4 settembre 2014
- ITALIA-FRANCIA 1-3
- 17’ Martial (F), 21’ Pellé (I), 28’ Giroud (F), 81’ Kurzawa (F)
- 1 settembre 2016
- ARGENTINA-ITALIA 2-0
- 75’ Banega, 85’ Lanzini
- 23 marzo 2018
- ITALIA-ARABIA SAUDITA 2-1
- 21’ Balotelli (I), 69’ Belotti (I), 73’ Al-Shehri (A)
- 28 maggio 2018
- MACEDONIA DEL NORD-ITALIA 1-1
- 47' Immobile (I), 81' Bardhi (M)
- 9 settembre 2023
- ITALIA-ESTONIA 5-0
- 58’ Kean, 69’ e 89’ Retegui, 71’ Raspadori, 90+2’ Bastoni
- 5 settembre 2025