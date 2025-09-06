Esplora tutte le offerte Sky
Nazionale, Gattuso esordio vincente: come sono andati gli altri ct negli ultimi 40 anni

Nazionale fotogallery
18 foto

Inizia con un 5-0 all'Estonia l'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra: un esordio vincente che va sottolineato non solo per i cinque gol segnati ma perché in passato partire con il piede giusto per il nuovo Ct non è sempre stato così scontato. A partire dal 2000, infatti, solo Conte e Mancini hanno iniziato con un successo. Ecco come sono andati i Ct azzurri al debutto negli ultimi 40 anni

ITALIA-ESTONIA 5-0, HIGHLIGHTS

