La prima sfida casalinga giocata dall'Italia contro l'Estonia risale al 1993, dove nelle qualificazioni ai Mondiali di USA '94, la squadra allenata da Arrigo Sacchi si impose grazie ai gol di Roberto Baggio e Giuseppe Signori.
Italia-Estonia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Un solo obiettivo per l'Italia nel terzo match delle qualificazioni ai Mondiali: battere l'Estonia anche con un discreto numero di gol per continuare a sperare nel primo posto e nella qualificazione diretta. Gattuso con Retegui terminale offensivo e Kean nel trio di trequartisti completato da Politano e Zaccagni. Torna Calafiori al centro della difesa. Calcio d'inizio alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. Ct. Gattuso
ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Kait, Sinyaviskiy; Sappinen. Ct. Henn
Leoni, Fabbian, Carnesecchi e Maldini sono i quattro giocatori mandati in tribuna da Gattuso
Bellanova: "Gattuso persona con un gran cuore"
"Dobbiamo rincorrere ma siamo consapevoli dei nostri mezzi, abbiamo lavorato duro, abbiamo spinto, Gattuso è una grandissima persona e quando è così tutto viene più facile. La cosa che ti rimane dentro di Gattuso è la grinta, il cuore che ci mette, poi ci sono altre cose tecniche e ci daranno tutto ciò che serve per fare il meglio"
Il totale dei gol segnati dall'Italia nelle 6 sfide contro l'Estonia è di 16 reti, contro le solo 2 realizzate dagli estoni.
Riccio: "Kean-Retegui? Possono giocare insieme"
"Grandissima soddisfazione e responsabilità, le esperienze che abbiamo fatto sono state formative e belle e ora ripartiamo da qui, i ragazzi hanno lavorato alla grande, sono stati disponibili, hanno avuto grande entusiasmo. Gattuso è bravo a creare situazioni aggreganti, tatticamente le cose possono cambiare, siamo pronti anche a farlo nella stessa gara. Kean e Retegui? Hanno dimostrato di poter giocare insieme, abbiamo la possibilità di riempire meglio l'area".
Lautaro Martinez ha superato Maradona nella classifica marcatori all time dell'Argentina
Col gol segnato al Venezuela Lautaro Martinez supera il mito: 33 gol con la nazionale, uno in più di Diego Armando Maradona (con meno partite giocate). Il capitano dell'Inter è ora quinto all time nella storia della Selección, soltanto a -2 da un altro grande ex bomber del calcio italiano. Messi leader totale: per raggiungere il suo primato non basterebbe sommare i gol del secondo e del terzo in classifica…
Lautaro ha superato Maradona: è il 5° bomber di sempre con l'ArgentinaVai al contenuto
La formazione dell'Estonia in grafica
Nell'ultimo precedente tra Italia e Estonia valido per le qualificazioni a EURO 2012, l'Italia si impose per 3 a 0 con i gol di Giuseppe Rossi, Antonio Cassano e Gianpaolo Pazzini.
Lo spogliatoio dell'Italia a Bergamo
La formazione dell'Italia in grafica
Italia, le scelte di formazione
Per la sua prima da Ct, Gattuso sceglie di far giocare insieme Retegui e Kean, il primo da terminale offensivo, il secondo sulla trequarti insieme a Politano e Zaccagni. Torna Calafiori in difesa, Barella e Tonali a centrocampo
È stato il last dance di Messi in Argentina? Doppietta al Venezuela e lacrime
La sua Argentina ha vinto 3-0 al Monumental di Buenos Aires in quella che potrebbe essere stata l'ultima casalinga di Leo con la nazionale: "La cosa più logica è che io non vada al Mondiale, ma sono qui, resto fiducioso". Occhi lucidi nel riscaldamento e l'inno insieme ai tre figli Thiago, Mateo e Ciro: le foto di una serata che potrebbe diventare storica. E sui social Messi aggiunge: "Futuro? Solo Dio lo sa"
Messi, è stata l'ultima in Argentina? Doppietta e lacrime contro il VenezuelaVai al contenuto
Sudamerica, le sei squadrequalificate
Uruguay, Paraguay e Colombia si qualificano per i Mondiali del 2026. La nazionale di Marcelo Bielsa ha battuto il Perù per 3-0, così come fatto dalla Colombia sulla Bolivia. Al Paraguay è stato sufficiente uno 0-0 contro l'Ecuador, già qualificato, in casa. Si aggiungono a Argentina, Ecuador e Brasile. Qui la classifica e il cammino verso i Mondiali
Come è andata la seconda di Ancelotti con il BrasileVai al contenuto
Mondiali 2026, le squadre qualificate e i gironi dall'Europa al Sud America
Sono 16 le nazionali qualificate al Mondiale 2026 di calcio che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada: accanto ai tre Paesi organizzatori questa notte hanno staccato il pass Uruguay, Paraguay e Colombia che si aggiungono a Brasile, Argentina, Ecuador, Australia, Uzbekistan, Giordania, Corea del Sud, Giappone, Nuova Zelanda e Iran. Di seguito anche i regolamenti di qualificazione delle sei confederazioni e tutto quello che c'è da sapere sui Mondiali del 2026
Iran ai Mondiali 2026 in Usa: i possibili scenariVai al contenuto
Le formazioni ufficiali
ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. Ct. Gattuso
ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Kait, Sinyaviskiy; Sappinen. Ct. Henn
Statistiche e curiosità
Sarà il primo match ufficiale con Gennaro Gattuso nel ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana, che finora ha raccolto tre punti nelle prime due partite di qualificazione: una sconfitta per 3-0 a Oslo subita contro la Norvegia e il successo casalingo per 2-0 sulla Moldavia
Italia con 3 punti in 2 partite
L'Italia ha 3 punti, gli stessi dell'Estonia, che ha vinto 3-2 in Moldavia ma ha anche giocato già 4 partite.
Italia, contro l'Estonia sette vittorie in altrettanti match
Il bilancio dice assolutamente Italia con 7 vittorie in altrettante partite, con 20 gol fatti e appena 2 subiti.
Italia vittoriosa per 4-0 nell'ultimo match tra le due nazionali
L'ultimo incontro risale all'11 novembre 2020, un'amichevole a Firenze vinta 4-0 con reti di Bernardeschi, Orsolini e doppietta di Grifo.
Estonia ancora in attesa di una qualificazione a Euro o Mondiali
Mentre l'Italia, quattro volte vincitrice, non è riuscita a qualificarsi per la Coppa del Mondo per due volte consecutive, l'Estonia è ancora in attesa della sua prima apparizione in un torneo importante.
Estonia battuta da Israele in questo girone di qualificazione
Dopo aver evitato di misura la retrocessione in Nations League ed essere rimasta in Lega C, l'Estonia ha iniziato la sua ultima campagna di qualificazione perdendo 2-1 contro Israele.
Una vittoria per l'Estonia contro la Moldavia
L'Estonia superato successivamente la Moldavia in una partita emozionante con cinque gol, prima di essere battuta in casa da Israele e Norvegia.
Sono tre gli italiani alla prima convocazione
Per Giovanni Leoni (Liverpool), Giovanni Fabbian (Bologna) e Francesco Pio Esposito (Inter) si tratta della prima convocazione.