"Grandissima soddisfazione e responsabilità, le esperienze che abbiamo fatto sono state formative e belle e ora ripartiamo da qui, i ragazzi hanno lavorato alla grande, sono stati disponibili, hanno avuto grande entusiasmo. Gattuso è bravo a creare situazioni aggreganti, tatticamente le cose possono cambiare, siamo pronti anche a farlo nella stessa gara. Kean e Retegui? Hanno dimostrato di poter giocare insieme, abbiamo la possibilità di riempire meglio l'area".