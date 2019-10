I tifosi non hanno dubbi: dopo la stretta di mano tra Jorginho e Papa Francesco, tutti vogliono che l'ex Napoli sia il prescelto per tirare i calci di rigori poichè "benedetto"

Che Jorginho fosse un ottimo rigorista non è certo una novità. Basta guardare i numeri. Su 16 rigori calciati dalla stagione 2013/14 con la maglia dell'Hellas ne ha realizzati 15. Ma da quando il brasiliano ha stretto la mano a Papa Francesco è diventato il “rigorista di Dio”. I tifosi del Chelsea non ne vogliono sapere. Guai a chi calcia i rigori al posto suo. È il prescelto. La squadra allenata da Lampard giocherà nella gara casalinga di Premier contro il Newcastle. In caso di rigore a favore dei blues non ci saranno dubbi su chi si presenterà a calciarlo.

La stretta di mano "santa"

I tifosi del Chelsea si sono scatenati sui social dopo aver visto la foto che immortala la stretta di mano tra il Santo Padre e il centrocampista dell’Italia dopo la vittoria per 2-0 contro la Grecia e conseguente qualificazione a Euro2020. Tanti commentano: “Mano di Dio”, altri parlano di benedizione. Molti commenti sono in bilico tra sacralità e ironia. Intanto Jorginho, dopo il rigore realizzato contro la Grecia, ora è pronto a regalare altre gioie dagli 11 metri ai tifosi del Chelsea.