L'attaccante del Manchester City coinvolto in un incidente stradale mentre raggiungeva il campo d'allenamento. Auto danneggiata nella parte anteriore e tanta paura, ma il 31enne argentino è illeso. Sarà a disposizione per la prossima partita di Premier League contro il Crystal Palace

Solo tanta paura e nessuna lesione, ma l'incidente stradale che ha riguardato Sergio Aguero mentre si recava al campo di allenamento del Manchester City è stato davvero violento. Lo confermano le condizioni della macchina dell'attaccante argentino, coinvolta in un incidente mentre guidava verso l'Etihad Campus. Il suv guidato dal 31enne di Buenos Aires ha riportato danni importanti nella parte anteriore destra, quasi distrutta dopo l'impatto, mentre il Kun non ha riportato alcun problema fisico e non ha neppure avuto bisogno di sottoporsi a esami medici. La foto dell'auto danneggiata dell'attaccante argentino ha invece presto fatto il giro del web. Aguero ha prima rassicurato telefonicamente parenti e amici, poi ha raggiunto il centro sportivo per svolgere regolarmente l'allenamento sotto la guida di Pep Guardiola. Sarà a disposizione per il prossimo impegno del City in Premier League, in calendario sabato 19 ottobre alle 18.30 sul campo del Crystal Palace.

Il precedente: incidente in taxi nel 2017 ad Amsterdam

Già due anni fa Aguero era stato protagonista di un incidente d'auto, che all'epoca gli costò la frattura di una costola. Era successo a settembre 2017 ad Amsterdam, dove il Kun si era recato in occasione di una giornata libera concessa da Guardiola ai suoi giocatori. "Il tassista non ha visto la curva e la macchina è scivolata - era stata la ricostruzione di Aguero -. quando ha perso il controllo abbiamo colpito il palo". Rientrato in jet a Manchester il giorno dopo l'incidente, all'epoca l'attaccante argentino fu costretto a restare ai box per due settimane a causa dell'infortunio. Questa volta le conseguenze dell'incidente sembrano ben meno gravi.