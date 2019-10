Il portiere del Leicester, Kasper Schmeichel, eguaglia il record per la vittoria più larga di sempre in Premier dopo il 9-0 al Southampton. Il primato apparteneva al Manchester United di papà Peter che, nel 1995, sconfisse con lo stesso risultato l'Ipswich

Il ruolo, il talento, le vittorie e ora anche i record. Kasper Schmeichel sembra aver preso davvero tutto da papà Peter, storico numero uno dello United e tra gli artefici del Treble conquistato dalla squadra di Sir Alex Ferguson nel '99. Il figlio, invece, difende ormai da 8 anni la porta del Leicester, con la quale ha vinto la Premier nel 2016. A questa splendida impresa, l'estremo difensore delle Foxes ne ha aggiunta un'altra, in una partita che in realtà hanno vissuto molto più da protagonisti gli attaccanti. La squadra di Rodgers, infatti, ha vinto l'anticipo della 10^ giornata di campionato in casa del Southampton con il punteggio di 9-0, la vittoria più larga di sempre nella massima divisione inglese. Un inedito? No, perché un successo con lo stesso margine di gol era stato già registrato il 4 marzo 1995. Oltre 24 anni fa, il Manchester United travolse 9-0 l'Ipswich Town e a difendere la porta dei Red Devils c'era proprio Schmeichel senior, Peter. Suo figlio Kasper è riuscito a emularlo anche in questo. Questione di Dna vincente.