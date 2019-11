Premier League: calendario e orari della 12^ giornata

Tra Premier League e Bundesliga saranno 11 gli incontri in programma su Sky Sport tra l’8 e il 10 novembre: 6 del campionato inglese, 5 di quello tedesco. In Inghilterra occhi puntati sul big match tra il Liverpool capolista e il Manchester City. In Germania si gioca il Klassiker tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund

Archiviate le coppe europee è tempo di rituffarsi sui campionati. E il weekend di Sky Sport offre un'ampia scelta di contenuti, con grande attenzione per la Premier League e la Bundesliga. Si inizia dall'Inghilterra dove andrà in scena la 12^ giornata di campionato. In testa c'è sempre il Liverpool, a +6 dal Manchester City: domenica, ad Anfield Road, si giocherà proprio lo scontro diretto tra le due squadre. Fischio d'inizio alle 17.30, con il match che potrà essere seguito live anche in 4K HDR con Sky Q satellite. Ad inaugurare il turno, invece, sarà la sfida del venerdì tra Norwich e Watford. Tra le gare del sabato, poi, grande attenzione a uno dei tanti derby di Londra, Chelsea-Crystal Palace, e soprattutto alla partita del King Power Stadium tra Leicester e Arsenal. Lo Sheffield United, grande sorpresa di questa prima parte di stagione, farà visita al Tottenham, mentre il Manchester United ospiterà il Brighton.

PREMIER LEAGUE, 12^ giornata

VENERDÌ 8 NOVEMBRE

ore 21, Norwich-Watford su Sky Sport Football in diretta con la telecronaca di Gianluigi Bagnulo

SABATO 9 NOVEMBRE

ore 13, “Premier League Live" su Sky Sport Football in diretta con Federica Lodi, ospite Paolo Di Canio

ore 13.30, Chelsea-Crystal Palace su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta con la telecronaca di Federico Zancan

ore 15.30, “Premier League Live” su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta con Federica Lodi, ospite Paolo Di Canio

ore 16, Tottenham-Sheffield United su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta con la telecronaca di Nicola Roggero

ore 18, “Premier League Live” su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta con Federica Lodi, ospite Paolo Di Canio

ore 18.30, Leicester-Arsenal su Sky Sport Football in diretta con la telecronaca di Massimo Marianella

DOMENICA 10 NOVEMBRE

ore 15, Wolverhampton-Aston Villa su Sky Sport Football in diretta con la telecronaca di Nicola Roggero

ore 17, “Premier Show” su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta con Federica Lodi, ospite Paolo Di Canio

ore 17.30, Liverpool-Manchester City su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta anche in 4K HDR con Sky Q satellite. Da Liverpool, telecronaca di Paolo Ciarravano con commento di Lorenzo Minotti; inviato Alessandro Alciato

ore 19.30, “Premier Show” su Sky Sport Football in diretta con Federica Lodi, ospite Paolo Di Canio

Il programma della Bundesliga

Dall’Inghilterra ci spostiamo in Germania, dove in testa alla classifica, con 22 punti, c’è sempre il Borussia Moenchengladbach, avanti di tre lunghezze rispetto al Borussia Dortmund e di quattro sui campioni in carica del Bayern. Questo 11° turno d’andata sarà caratterizzato, in modo particolare, dal big match dell’Allianz Arena tra i bavaresi e la squadra di Lucien Favre, reduce dal successo di Champions in rimonta contro l'Inter. La più classica delle sfide del calcio tedesco si giocherà sabato alle ore 18.30. Da questo incontro spera di trarne vantaggio la capolista, di scena domenica al Borussia-Park contro il Werder Brema. Sarà Colonia-Hoffenheim, in programma venerdì alle 20.30, ad aprire l'11^ giornata. Interessante, infine, si prospetta anche la sfida tra l'Hertha Berlino e il Lipsia.

BUNDESLIGA, 11^ giornata

VENERDÌ 8 NOVEMBRE

ore 20.30, Colonia-Hoffenheim su Sky Sport Uno in diretta con la telecronaca di Pietro Nicolodi

SABATO 9 NOVEMBRE

ore 15.30, Hertha Berlino-Lipsia su Sky Sport Collection in diretta con la telecronaca di Riccardo Gentile

ore 18.30, Bayern Monaco-Borussia Dortmund su Sky Sport Uno in diretta con la telecronaca di Pietro Nicolodi

DOMENICA 10 NOVEMBRE

ore 13.30, Borussia Moenchengladbach-Werder Brema su Sky Sport Collection in diretta con la telecronaca di Pietro Nicolodi

ore 15.30, Wolfsburg-Bayer Leverkusen su Sky Sport Collection in diretta con la telecronaca di Gianluigi Bagnulo