Come Mourinho può cambiare il Tottenham

Per la prima volta dopo 17 anni José Mourinho ha accettato di subentrare a stagione in corso. Prevedere come interverrà sul gioco è complicato, anche se comunque gli "Spurs" non sono più la squadra aggressiva e brillante nel possesso che aveva costruito Pochettino. In rosa c'è però abbastanza talento da modellare secondo le sue idee

Così, dopo oltre 5 anni e 293 partite è finito il ciclo di Mauricio Pochettino al Tottenham. Da molti mesi ormai il livello delle prestazioni era crollato (il Tottenham non vince una partita in trasferta in campionato da gennaio) e solo l’incredibile traguardo della finale di Champions League 2019, persa contro il Liverpool, aveva mantenuto i problemi sotto la superficie nell’ultima parte della scorsa stagione. Quella finale, il punto più alto raggiunto dal Tottenham di Pochettino, ha finito per essere il colpo di coda del ciclo del tecnico argentino: oggi gli “Spurs” sono 14.esimi in Premier League, hanno vinto solo tre volte in 12 giornate e hanno subito sconfitte tremende come il 7-2 in Champions contro il Bayern Monaco e l’eliminazione dalla Coppa di Lega contro il Colchester, un club di quarta divisione.

Per sostituire Pochettino è stato scelto a sorpresa José Mourinho, che non subentrava a stagione in corso dal gennaio del 2002, quando sostituì Octávio Machado al Porto, l’inizio di quell’ascesa che lo ha portato a diventare uno degli allenatori più influenti degli ultimi decenni. Diciassette anni fa Mourinho era un allenatore emergente che si stava aprendo la strada per il successo, oggi è un allenatore in declino con alle spalle due esperienze in Premier League finite male al Chelsea e al Manchester United, e per la prima volta da inizio carriera dovrà adattarsi a una squadra che non ha costruito in prima persona.