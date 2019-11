Premier League 2019 2020: calendario e orari della 13^ giornata

Tra Premier League e Bundesliga saranno 11 gli incontri di calcio estero in onda su Sky tra il 22 e il 25 novembre, 6 del campionato inglese, 5 di quello tedesco. In Inghilterra spazio alle partite della 13^ giornata, con il Liverpool, sempre capolista solitario con 34 punti, che in questo turno andrà a Londra a far visita al Crystal Palace. A proposito di Londra, sarà proprio la capitale inglese a salutare il ritorno in Premier di José Mourinho, che sabato guiderà dalla panchina la sua nuova squadra, il Tottenham, impegnata nel derby in casa del West Ham. Chiamato a sostituire l’esonerato Pochettino, lo Special One avrà il compito di risollevare una formazione che a inizio giugno giocava la finale di Champions League e che adesso si trova addirittura al 14° posto in campionato. West Ham - Tottenham aprirà sabato la 13^ giornata, con calcio d’inizio alle ore 13.30. Match in diretta anche in 4K HDR con Sky Q satellite. Sempre sabato, alle 18.30, all’Etihad Stadium di Manchester andrà in scena la super sfida tra i campioni inglesi in carica del City e il Chelsea, che potrà essere seguita live con il commento di Fabio Capello, che affiancherà nella telecronaca Massimo Marianella. Chiusura di turno lunedì sera alle 21, con il “Monday Night” tra Aston Villa e Newcastle.

Il programma della Bundesliga

Passando alla Germania, in Bundesliga sono in programma le gare della 12^ giornata d’andata. Comanda sempre il Borussia Moenchengladbach, primo in classifica con 25 punti, quattro in più su Lipsia e Bayern Monaco, con i campioni tedeschi in trasferta a Dusseldorf, contro il Fortuna. Il Lipsia, invece, ospiterà il Colonia, mentre il Borussia Dortmund, sesto a quota 19, giocherà in casa, affrontando il fanalino di coda Paderborn

Il calendario

PREMIER LEAGUE (13^ giornata)

SABATO 23 NOVEMBRE

ore 13 “Premier League Live” su Sky Sport Football in diretta con Federica Lodi; ospite Paolo Di Canio

ore 13.30 West Ham – Tottenham su Sky Sport Football e Sky Sport Uno, in diretta live anche in 4K HDR con Sky Q satellite. Telecronaca di Nicola Roggero

ore 15.30 “Premier League Live” su Sky Sport Football in diretta con Federica Lodi; ospite Paolo Di Canio

ore 16 Crystal Palace – Liverpool su Sky Sport Football in diretta. Telecronaca di Federico Zancan

ore 18 “Premier League Live” su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta con Federica Lodi; ospite Paolo Di Canio

ore 18.30 Manchester City – Chelsea su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta. Telecronaca di Massimo Marianella con il commento tecnico di Fabio Capello

ore 21.15 Brighton – Leicester su Sky Sport Football in differita. Telecronaca di Paolo Ciarravano

DOMENICA 24 NOVEMRE

ore 17 “Premier Show” su Sky Sport Uno in diretta con Federica Lodi; ospite Massimo Marianella

ore 17.30 Sheffield United - Manchester United su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta. Telecronaca di Paolo Ciarravano

ore 19.30 “Premier Show” su Sky Sport Football in diretta con Federica Lodi; ospite Massimo Marianella

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE

ore 21 Aston Villa – Newcastle su Sky Sport Football in diretta. Telecronaca di Gianluigi Bagnulo, con il commento tecnico di Roberto Gotta

BUNDESLIGA (12^ giornata d’andata)

VENERDÌ 22 NOVEMBRE

ore 20.30 Borussia Dortmund – Paderborn su Sky Sport Football e Sky Sport Uno in diretta. Telecronaca di Pietro Nicolodi

SABATO 23 NOVEMBRE

ore 15.30 Fortuna Dusseldorf - Bayern Monaco su Sky Sport Uno in diretta. Telecronaca di Pietro Nicolodi

ore 18.30 Lipsia – Colonia su Sky Sport Arena in diretta. Telecronaca di Marco Frisoli

DOMENICA 24 NOVEMBRE

ore 15.30 Augsburg - Hertha Berlino su Sky Sport Football in diretta. Telecronaca di Dario Massara

ore 18 Hoffenheim – Mainz su Sky Sport Collection in diretta. Telecronaca di Pietro Nicolodi