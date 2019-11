In attesa del debutto sulla panchina del Tottenham (oggi, alle 13.30, diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno), lo Special One è stato avvistato per le strade di Londra con la tuta degli Spurs. E chissà se ha veramente dormito con il pigiama del club...

Chissà se Mourinho ha veramente passata la notte prima del suo esordio sulla panchina del Tottenham dormendo con il pigiama del club. Nel frattempo, quel che è certo, è che già indossa la tuta degli Spurs nel “quotidiano”, e con quella è stato avvistato in giro per Londra. Quando si dice calarsi totalmente in una nuova avventura.



Lo Special One (o Mr Club, come preferisce essere chiamato adesso) nel corso della sua conferenza-show di presentazione ha regalato perle come suo solito, tra cui quel “dormo già con il pigiama del club”, frase ad effetto per spiegare il suo totale coinvolgimento. E alle parole ha fatto seguire i fatti, visto che alla vigilia di West Ham-Tottenham (oggi alle 13.30, diretta Sky Sport Football e Sky Sport Uno) è stato immortalato per le vie del quartiere, intento a preparare il suo ennesimo trasloco, in tenuta comoda: la tuta ufficiale del Tottenham, appunto. Piccole attenzioni, o furbizie da Special One, se preferite, perché quando si tratta di Mou state certi che nulla è lasciato al caso: nemmeno l’abbigliamento scelto per fare un trasloco.