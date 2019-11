Divertente siparietto social tra Salvatore Esposito e José Mourinho. Dal proprio profilo Instagram, l'attore che interpreta Gennaro Savastano nella famosissima serie tv Gomorra ha deciso di lanciare un messaggio allo Special One, fresco del suo ritorno in panchina col Tottenham. Nel weekend sarà subito esordio per il portoghese sul campo del West Ham, e proprio Salvatore Esposito ha deciso di fargli i suoi migliori auguri per la partita: "Ciao José, ti faccio un grande in bocca al lupo per la tua nuova avventura e per la tua prossima partita. So che sei un fan di Gomorra e questo mi fa molto piacere, perché ti stimo moltissimo come allenatore. Promettimi che, in caso di vittoria contro il West Ham, mi manderai un video di risposta".

La replica di José



Detto fatto. Perché Mourinho non ha esitato e ha immediatamente risposto al Genny di Gomorra: "Gennaro o Salvatore? Salvatore o Gennaro? Non so come chiamarti. Grazie mille del video e andiamo alla guerra… la guerra dei tre punti!". Un abbraccio virtuale tra di loro e un divertente siparietto per tutto il popolo dei social.