Nella 13^ giornata di Premier League, il Leicester centra la sesta vittoria consecutiva e sale, in attesa della sfida tra Manchester City e Chelsea, al secondo posto in classifica. Le 'Foxes' faticano a sbloccare il risultato sul campo del Brighton, dove la vittoria si concretizza nella ripresa. Prima Perez e poi Vardy su rigore fanno volare la squadra di Brendan Rodgers a 29 punti, 8 in meno del Liverpool capolista.

Situazione opposta per l'Arsenal, che ormai non sembra più in grado di vincere. L'ultimo successo degli uomini di Emery risale al 24 ottobre, contro il Vitoria Guimaraes in Europa League. In Premier, invece, i 3 punti mancano da 5 partite. Nel match interno contro il Southampton, solo un gol all'ultimo secondo di Lacazette (autore di una doppietta) regala un punto ai 'Gunners', per due volte sotto.

In un turno in cui salta il fattore campo, vittorie importanti in chiave europea per Wolverhampton (2-1 a Bournemouth) e Burnley (3-0 in casa del Watford), che salgono rispettivamente a 19 e 18 punti, a ridosso della zona Europa League.

Nelle retrovie, colpo esterno anche del Norwich, che vince 2-0 sul campo dell'Everton e si porta al terzultimo posto in classifica.

BRIGHTON-LEICESTER 0-2 (gol e highlights)

64' Perez, 82' rig. Vardy

ARSENAL-SOUTHAMPTON 2-2

8' Ings (S), 18' Lacazette (A), 71' Wordprose (S), 96' Lacazette (A)

BOURNEMOUTH-WOLVERHAMPTON 1-2

21' Moutinho (W), 31' Jimenez (W), 59' Cook (B)

EVERTON-NORWICH 0-2

55' Cantwell, 92' Srbeny

WATFORD-BURNLEY 0-3

53' Wood, 82' rig. Barnes, 88' Tarkowski