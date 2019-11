I 'Reds' continuano la marcia in Premier League e si preparano alla sfida di Champions contro il Napoli

Il Liverpool vince anche sul campo del Crystal Palace. A Selhurst Park la squadra di Jurgen Klopp ottiene 3 punti sofferti ma importanti per allungare in vetta alla Premier League, in vista della sfida di Champions League di mercoledì alle 21 contro il Napoli di Carlo Ancelotti.

Nella prima frazione di gioco i padroni di casa, allenati dall'ex interista Roy Hodgson, mostrano coesione di squadra e idee chiare di gioco. E nel finale di tempo trovano il vantaggio, sugli sviluppi di un calcio piazzato dal limite, con Tomkins: gol però annullato dopo il replay visto al Var dall'arbitro Friend.

Nella ripresa si alzano i ritmi, e ne beneficia lo spettacolo. I 'Reds' mettono la freccia in avvio della seconda frazione con Manè, che sblocca la partita al 49'.

Senza Salah, tenuto in panchina per tutto il corso della gara, il Liverpool fatica a confermare il vantaggio, offrendo anzi il fianco alle iniziative dei padroni di casa. Una di queste è finalizzata al massimo da Zaha, che sfrutta un gran pallone di Townsend e trova l'1-1 al 82'.

Un colpo che non ferma il Liverpool di Klopp, trascinato alla vittoria da Roberto Firmino: passano appena 3' dal pari del Crystal Palace, quando il brasiliano sfrutta un batti e ribatti in area di rigore e da pochi passi batte Guaita. Zaha, nel secondo dei sei minuti di recupero concessi, spreca una importante palla-gol per 2-2.

Un successo in extremis, che fa morale e classifica per la formazione di Klopp, sempre più prima con 37 punti, a +8 sul Leicester, salito al secondo in attesa del big match tra Manchester City e Chelsea. I 'Reds' si affacciano al meglio alla sfida di Anfield contro il Napoli.

CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL 1-2

49' Manè (L), 82' Zaha (C), 85' Firmino (L)