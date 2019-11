Il 25enne centrocampista del Chelsea è stato filmato in un night club di Dubai: immagini che potrebbero turbare Lampard, che da quando è alla guida dei Blues ha introdotto un codice disciplinare piuttosto severo. Va detto che al giocatore, che ha saltato gli impegni con la Nazionale per infortunio, era stato accordato il permesso per andare in vacanza

Problemi in vista per Ross Barkley: il 25enne ex Everton si è un po' lasciato andare nel corso di una notte brava a Dubai e ora potrebbe incorrere nell'ira di Frank Lampard. Il manager del Chelsea infatti è molto attento alla disciplina del suo spogliatoio e, per quanto la vacanza del centrocampista inglese fosse stata concordata con il club, le immagini del suo atteggiamento tradiscono un grado alcolico piuttosto alto. Nel video che circola in rete Barkley balla a petto nudo e secondo quanto riporta la versione del Sun online è stato accompagnato al bancomat da alcuni poliziotti per assicurarsi che il tassista chiamato per riaccompagnarlo all'hotel venisse pagato regolarmente.