Premier League: calendario e orari della 15^ giornata

Un lungo turno infrasettimanale quello di Premier League, che parte martedì sera con Crystal Palace-Bournemouth e Burnley-Manchester City. Mercoledì Mourinho torna a Old Trafford da ex con il suo Tottenham, mentre è derby del Merseyside in Liverpool-Everton. La 15^ giornata si conclude con i posticipi del giovedì: Sheffield United-Newcastle (ore 20.30) e Arsenal-Brighton (ore 21.15)

Quando si gioca la 15^ giornata di Premier League?

La Premier League scenderà in campo per la 15^ giornata nel cuore della settimana. Sono infatti 10 le partite spalmate tra martedì 3 e giovedì 5 dicembre: si parte martedì sera con Crystal Palace-Bournemouth e Burnley-Manchester City, passando per sei sfide al mercoledì e per la chiusura di turno giovedì sera con Sheffield United-Newcastle e Arsenal-Brighton.

Quali partite si giocano martedì 3 dicembre?

Sono due le sfide che aprono la 15^ giornata. Alle 20.30 di martedì sera sarà incrocio tra due squadre che hanno vinto una sola partita a testa nell'ultimo mese come Crystal Palace e Bournemouth (diretta su Sky Sport Collection), separate da due soli punti in classifica tra undicesima e dodicesima posizione. Il Manchester City di Pep Guardiola vuole invece dimenticare l'amaro pareggio di Newcastle in un'altra trasferta, sul campo del Burnley (Sky Sport Football), formazione di metà classifica che in casa sin qui non conosce mezze misure: 4 vittorie e 3 ko. Per il gruppo di Guardiola l'imperativo è vincere per non alimentare il distacco dal Liverpool primo, oggi a +11.

Quali partite si giocano mercoledì 4 dicembre?

Quella di mercoledì è la giornata più intensa per il calendario della 15^ giornata. Nuova chance a Stamford Bridge per il Chelsea di Lampard, che può cancellare il ko interno dello scorso turno contro il West Ham ospitando l'Aston Villa, che nella scorsa edizione della Championship aveva guadagnato la promozione superando in finale playoff il Derby County allenato dall'attuale allenatore del Chelsea. Obiettivo di Jorginho e soci, tornare alla vittoria che manca dal 9 novembre. Alle 20.30 scende in campo anche il Leicester, che ospita il Watford ultimo in classifica e vuole difendere il secondo posto proseguendo il filotto di sei vittorie di fila in campionato. Ritorno a Old Trafford per José Mourinho con il suo Tottenham, che grazie ai due successi di fila si è portato a -6 dal quarto posto e ha scavalcato proprio il Manchester United, fermo a quota 18 e in nona posizione. Lo Special One affronterà il suo passato a un anno dall'esonero dalla panchina dei Red Devils e di fronte avrà chi ne ha ereditato il posto, Ole Gunnar Solskjaer. Completano il quadro delle partite con fischio d'inizio alle 20.30 Southampton-Norwich e Wolverhampton-West Ham. Cinque gare che saranno visibili grazie a Diretta Gol Premier League, su Sky Sport Uno. Alle 21.15 sarà tempo di derby ad Anfield Road: il Liverpool di Klopp, primo con 40 punti, attende un Everton a caccia di punti per allontanarsi dalla diciassettesima posizione (Sky Sport Football). Spettacolo assicurato per l'incrocio numero 198 in campionato tra le due squadre nella storia. Alle 23.15 sarà invece tempo di analisi e commenti con Paolo Di Canio ospite di Federica Lodi negli studi di "Premier League Live", in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 24.

Quali partite si giocano giovedì 5 dicembre?

A chiudere il programma della 15^ giornata ci saranno i due posticipi del giovedì. Alle 20.30 la sorpresa Sheffield United, settimo in classifica, attende il Newcastle (Sky Sport Collection) mentre alle 21.15 ci sarà grande curiosità per la presenza di Fredrik Ljungberg sulla panchina dell'Arsenal: l'ex centrocampista, sostituto ad interim dell'esonerato Unai Emery, guiderà i Gunners nella sfida dell'Emirates contro un Brighton che vuole allontanare la zona retrocessione. Per i padroni di casa una partita (diretta su Sky Sport Football) utile per cercare una vittoria che in Premier League manca dall'1-0 al Bournemouth dello scorso 6 ottobre.

Il programma completo della 15^ giornata

Crystal Palace-Bournemouth, martedì 3 dicembre, ore 20.30 (diretta su Sky Sport Collection, telecronaca di Paolo Ciarravano)

Burnley-Manchester City, martedì 3 dicembre, ore 21.15 (diretta su Sky Sport Football, telecronaca di Massimo Marianella)

Chelsea-Aston Villa, mercoledì 4 dicembre, ore 20.30

Leicester-Watford, mercoledì 4 dicembre, ore 20.30

Manchester United-Tottenham, mercoledì 4 dicembre, ore 20.30

Southampton-Norwich, mercoledì 4 dicembre, ore 20.30

Wolverhampton-West Ham, mercoledì 4 dicembre, ore 20.30

Liverpool-Everton, mercoledì 4 dicembre, ore 21.15 (diretta su Sky Sport Footbal, telecronaca di Nicola Roggero)

Sheffield United-Newcastle, giovedì 5 dicembre, ore 20.30 (diretta su Sky Sport Collection, telecronaca di Gianluigi Bagnulo)

Arsenal-Brighton, giovedì 5 dicembre, ore 21.15 (diretta su Sky Sport Football, telecronaca di Massimo Marianella)