Spettacolo assicurato nel turno infrasettimanale di Premier League. Grande attesa per il ritorno di Mourinho a Old Trafford: il suo Tottenham affronta il Manchester United avanti con Rashford. In campo anche il Leicester 2° contro il Watford, mentre il Liverpool capolista ospita l'Everton nel derby (match dalle 21.15 su Sky Sport Football). Diretta Gol Premier League in esclusiva su Sky Sport Uno