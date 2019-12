Premier League, 15^ giornata: City, poker a Burnley. Il Crystal Palace vince in 10

I due anticipi del turno infrasettimanale di Premier registrano i successi di Crystal Palace e City. Gli uomini di Guardiola si impongono per 4-1 in casa del Burnley: a segno Gabriel Jesus (doppietta), Rodri e Mahrez. Citizens a -8 dal Liverpool atteso dal derby con l'Everton

La 15^ giornata di Premier League, che si sviluppa in un turno infrasettimanale spalmato su tre giorni, si apre con il successo casalingo del Crystal Palace sul Bournemouth. Tre punti che valgono doppio se si pensa che la squadra di Hodgson ha giocato per oltre 70' in inferiorità numerica per l'espulsione di Sakho. Risultato finale deciso da Schlupp, subentrato a van Aanholt alla mezz'ora di gioco.

Ritrova il sorriso anche Pep Guardiola che nel secondo match del martedì batte senza problemi il Burnley: un successo in trasferta maturato con le reti di Gabriel Jesus e chiuso con i gol di Rodri e Mahrez. Nel finale Brady nega il clean sheet ai Citizens, che però si prendono i 3 punti e vanno momentaneamente a -8 dalla capolista Liverpool. I Reds di Klopp, in caso di successo nel derby con l'Everton, si riporterebbero a +11.

76' Schlupp

C. PALACE (4-5-1): Guaita; Kelly, Tomkins, Sakho, van Aanholt (29' Schlupp); Townsend (46' McCarthy), Kouyaté, Milivojevic, McArthur, Zaha; Ayew. All. Hodgson

BOURNEMOUTH (4-4-2): Ramsdale; Smith, Mepham, Aké, Diego Rico (62' Francis); H. Wilson, Lerma, Billing (82' Cook), Groeneveld (64' Fraser); Solanke, C. Wilson. All. Howe

Ammoniti: Solanke (B), Lerma (B), Milivojevic (CP), McCarthy (CP), Billing (B), McArthur (CP)

Espulso: Sakho al 19' (CP)

BURNLEY-MANCHESTER CITY 1-4

24' e 50' G. Jesus (MC). 68' Rodri (MC), 87' Mahrez (MC), 89' Brady (B)

BURNLEY (4-4-1-1): Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Pieters; Lennon, Drinkwater (59' Barnes), Cork, McNeil (75' Brady); Hendrick; Wood (59' Rodriguez). All. Dyche

MAN. CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho (85' Garcia), Angelino; De Bruyne (80' Foden), Rodri, D. Silva; B. Silva, G. Jesus, Sterling (72' Mahrez). All. Guardiola

Ammoniti: B. Silva (MC), Hendrick (B)