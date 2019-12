Marco Silva non è più l’allenatore dell’Everton. Manca solo l’ufficialità, ma i Toffies hanno deciso di cambiare in panchina dopo una giornata di riflessione post sconfitta nel derby di Liverpool. Lo riferisce Sky Sports. Proprio il 2-5 di Anfield Road contro i Reds è stato fatale al portoghese, che paga un inizio di stagione non consono alle aspettative del club di Goodison Park. La squadra in cui milita anche l’attaccante azzurro Moise Kean è, infatti, terz’ultima dopo 15 partite, con solo 14 punti in classifica. La nona sconfitta in campionato ha convinto così il proprietario Farhad Moshiri alla svolta.