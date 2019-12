Il mondo del calcio si stringe attorno all'attaccante 26enne, che piange la scomparsa della figlia Amora di due anni. Toccanti le parole del Bristol City (dove è in prestito) e dello Stoke City, proprietario del cartellino. Splendido il gesto del Bournemouth, squadra dove giocò per due stagioni: i giocatori sono scesi in campo nel riscaldamento con la sua maglia

Il calcio inglese si stringe attorno a Benik Afobe, 26enne attaccante del Bristol City in prestito dallo Stoke City. È recente la terribile notizia della scomparsa della piccola Amora, figlia di due anni del calciatore: colta da un malore improvviso, la bimba è stata trasportata d’urgenza in ospedale ma non ce l’ha fatta. A dare l’annuncio lo stesso Afobe: "Aveva una grave infezione, purtroppo ha patito una serie di ulteriori complicazioni che hanno reso inutile l’intervento dei medici. So che hanno fatto tutto il possibile. Amora è morta con l'amore della famiglia al suo fianco". Un dolore che ha spinto i club della sua carriera ad abbracciarlo e a chiedere il massimo rispetto della privacy in questo momento: "Siamo con loro e come loro abbiamo il cuore spezzato per quanto accaduto", recita la nota del Bristol City che gli ha dedicato la vittoria per 5-2 contro l’Huddersfield. E pure lo Stoke City, società proprietaria del suo cartellino, gli ha dedicato un messaggio: "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono tutte per la piccola Amora e per i suoi cari. Caro Benik, saremo sempre con te".

L'abbraccio del Bournemouth

Dal 2016 al 2018 in forza ai Cherries, dove ha accumulato 11 gol in 70 presenze, Afobe ha ricevuto la toccante iniziativa del suo ex club: come annunciato sui social, in occasione del match casalingo contro il Liverpool, i giocatori del Bournemouth sono scesi in campo nel riscaldamento indossando la maglia rossonera numero 9 che apparteneva allo stesso Benik. Un gesto commovente e di grande vicinanza nel momento più difficile.