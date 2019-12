Premier League: Liverpool passa a Bournemouth, riscatto Tottenham con il Burnley

Il Liverpool conquista la 15^ vittoria nelle prime sedici partite di Premier League e allunga momentaneamente in classifica sul Leicester. Mourinho riscatta il ko di Manchester: 5 gol al Burnley con una rete di capolavoro di Son

Bournemouth-Liverpool 0-3

35’ Oxlade-Chamberlain, 44’ Keita, 54’ Salah

Tottenham-Burnley 5-0

5' e 54' Kane, 9' Lucas Moura, 32' Son, 74' Sissoko

Watford-Crystal Palace 0-0

Successi a suon di gol per il Liverpool, in trasferta, e il Tottenham, in casa. I campioni



d'Europa conquistano la vittoria numero 15 su 16 partite in Premier League, imponendosi 3-0 sul terreno del Vitality Stadium di Bournemouth contro la locale squadra allenata da Eddie Howe. Di Oxlade-Chamberlain al 35' e Naby Keita al 44' del primo tempo i primi due gol, cui fa seguito il 3-0 finale di Salah al 9' della ripresa. Liverpool sempre più in fuga con 46 punti, Leicester (che giocherà domani a Birmingham contro l'Aston Villa) a 35. Risale posizioni il Tottenham di Josè Mourinho che, davanti ai propri tifosi, strapazza 5-0 il Burnley. La saga del gol è inaugurata da Harry Kane dopo 5', Lucas Moura raddoppia al 9' e Son cala il tris al 32'. Nella ripresa altre due reti: sono ancora di Kane al 9' e di Sissoko al 29'. Gli 'Spurs' adesso sono quinti, con 23 punti, a -6 dal Chelsea, che è quarto e oggi è stato sconfitto nell'anticipo disputato a Liverpool contro l'Everton. Infine, nessun vincitore nè gol nella sfida che opponeva il Crystal Palace al Watford sul terreno del Vicarage Road di Watford.