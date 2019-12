Premier League, 17^ giornata, gol e highlights delle partite del sabato

26' Pukki (N), 38' aut. Krul (N)

Il Leicester si ferma dopo nove vittorie consecutive tra Premier League e Coppa di Lega. La squadra di Brendan Rodgers non va oltre l’1-1 in casa con il Norwich (penultimo in classifica). Succede tutto nel primo tempo, con gli ospiti avanti grazie al diagonale di Pukki al minuto 26 e le Foxes che trovano il pari 12’ grazie a un autogol di Krul sul colpo di testa da angolo di Jamie Vardy. Nella ripresa i padroni di casa sprecano alcune chance e il risultato non cambia. Leicester che perde due punti dal Liverpool ed è ora a -10 dai Reds.