7/25

CLAUDIO RANIERI I (Chelsea) - Primo atto dell'avventura inglese di un altro re italiano in terra d'Albione. Arriverà in Blues nel 2000, dopo gli anni in Spagna. Quattro stagioni: un secondo posto in Premier e una semifinale di Champions come zenit della sua esperienza. Ma Abramovich lo sostituirà con José Mourinho.