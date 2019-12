Premier League, ufficiale: Ancelotti nuovo allenatore dell'Everton

Contratto fino a giugno 2024 con l'Everton per Carlo Ancelotti, che ha ufficializzato sui social il suo arrivo. La presentazione è fissata per lunedì, l'esordio in panchina è previsto per il 'Boxing Day' contro il Burnley. Ancelotti: "L'Everton è un club ricco di storia, con una proprietà che ha la visione giusta per tornare al successo"