Il City ferma la corsa del Leicester e va a -1 dal secondo posto: 3-1 all'Etihad

Manchester City-Leicester 3-1

22' Vardy (L), 30' Mahrez (M), 43' rig. Gundogan (M), 69' Gabriel Jesus (M)

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy; De Bruyne (91' Aguero), Gundogan (79' Rodri), Bernardo Silva; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling (89' Foden). All.: Guardiola

LEICESTER (4-1-4-1): Schmeichel; Ricardo Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwell; Ndidi; Ayoze Perez (68' Gray), Tielemans (77' Praet), Maddison, Barnes (64' Albrighton); Vardy. All.: Rodgers

Ammoniti: Soyuncu (L), De Bruyne (M), Gundogan (M), Ndidi (L)

Il Leicester va ko dopo due mesi, il Manchester City sale a quota 38 punti e va a -1 dalle Foxes. Nella sfida della diciottesima giornata di Premier League tra le anti-Liverpool all'Etihad Stadium sorride la squadra di Guardiola, che lancia un messaggio importante a tutto il campionato e in particolare al Liverpool impegnato nella finale (poi vinta) del Mondiale per Club. Eppure la serata per Fernandinho e soci è iniziata nel peggiore dei modi. Dopo il palo esterno colpito da De Bruyne al 13' su invito di Mahrez, al 22' è il Leicester a passare: discesa di Vardy su invito di Barnes, ingresso in area di rigore con dribbling su Fernandinho e pallonetto morbido su Ederson in uscita. 0-1 e sedicesimo centro in campionato per l'attaccante inglese. Dopo otto minuti tocca a Mahrez, migliore in campo dei Citizens nel primo tempo, ristabilire la parità: l'algerino si accentra dalla destra e dal vertice dell'area di rigore fa partire un potente rasoterra, che la deviazione di Soyuncu spedisce alle spalle di Schmeichel. Al 43' il City completa la rimonta: Ricardo Pereira atterra Sterling con una scivolata fuori tempo in area. Per Dean è rigore. Dal dischetto Gundogan è glaciale e spedisce alla destra di Schmeichel per il 2-1 all'intervallo. Nel secondo tempo gli ingressi di Gray e Albrighton non migliorano la manovra del Leicester e la squadra di Guardiola trova il tris al 69': discesa devastante di De Bruyne, che si allarga a destra e serve Gabriel Jesus solo nell'area piccola. Tap-in vincente del brasiliano che ritrova il gol all'Etihad, come non accadeva da febbraio. Nel finale si rivede anche Aguero, assente dal 23 novembre per infortunio. Leicester fermo a quota 39 punti e ko due mesi dopo l'ultima volta, ad Anfield contro il Liverpool, e City a un solo punto dal secondo posto. I Reds di Klopp, invece, restano a +10 sul secondo posto con una partita da recuperare.