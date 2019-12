Everton, Pickford show ai mondiali di freccette: si scola una birra e balla con i tifosi

Il portiere dell'Everton protagonista ai Mondiali di freccette dopo lo 0-0 con l'Arsenal: sale su una sedia, si scola una birra in un sorso e balla e i tifosi gli cantano "Numero uno dell'Inghilterra"

Jordan Pickford sarà allenato da Carlo Ancelotti nella restante parte della stagione, l'ex Napoli ha già visto all'opera il portiere inglese e i suoi compagni di squadra nello 0-0 dell'Everton contro l'Arsenal a Goodison Park. Nelle ore successive alla partita, lo stesso Pickford si è concesso qualche ora di svago insieme al compagno di squadra Michael Keane. I due hanno assistito ai campionati mondiali PDC di freccette, un evento sportivo accompagnato da continui festeggiamenti con cori e alcol. Particolarmente coinvolto nello spirito della serata, il portiere dell'Everton è stato protagonista di un simpatico momento ripreso da un fan e poi diventato virale sul web. Pickford è salito in piedi su una sedia, si è scolato una birra in un sorso e poi, ballando, ha incitato i suoi fan, che lo hanno accompagnato al coro di "Numero uno dell'Inghilterra". Il portiere si è poi concesso ai selfie dei tifosi, per qualche ora di svago prima di rimettersi al lavoro con Carlo Ancelotti.